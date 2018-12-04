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Неймовірні світи, які переносять у казку: ілюстрації

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Захопливі світи від литовського ілюстратора - фото 1
Захопливі світи від литовського ілюстратора / gedomenas.com

Талановитий художник створює фантастичні світи, які показують чарівні пригоди.

Знайомтесь, Гедимінас Пранкевичюс (Gediminas Pranckevičius) – креативний ілюстратор з Литви. Він працює над малюнками для книжок, музичних альбомів та створенням персонажів. Але найбільш захопливо у нього виходить створювати власний фантастичний світ, у якому можна потрапити у різноманітні історії, де можна забути про логіку чи закони фізики. Пориньте у казку:

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Неймовірні світи, які переносять у казку: ілюстрації - фото 293183

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Джерело всіх фото: gedomenas.com

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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