Неймовірні світи, які переносять у казку: ілюстрації

Талановитий художник створює фантастичні світи, які показують чарівні пригоди.

Знайомтесь, Гедимінас Пранкевичюс (Gediminas Pranckevičius) – креативний ілюстратор з Литви. Він працює над малюнками для книжок, музичних альбомів та створенням персонажів. Але найбільш захопливо у нього виходить створювати власний фантастичний світ, у якому можна потрапити у різноманітні історії, де можна забути про логіку чи закони фізики. Пориньте у казку:

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Джерело всіх фото: gedomenas.com

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