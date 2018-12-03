Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Х-фактор

Чарівні ілюстрації про любов та почуття, які зігрівають серце

  • 30
Ілюстрації про любов від Зака Ретца - фото 1
Ілюстрації про любов від Зака Ретца / Zac Retz

Художник показує найтепліші людські почуття у милих ілюстраціях, які змушують усміхнутись.

Знайомтесь, Зак Ретц (Zac Retz) – талановитий ілюстратор, який працює над художніми фільмами. Серед багатьох його робіт окремо можна виділити затишні малюнки про кохання, а також теплі жести між парами. Деякі з ілюстрацій показують моменти з повсякдення, а деякі – ідеалізовані. Зацініть!

І ще: Ілюстрації для кмітливих, які змушують затримати погляд

Чарівні ілюстрації про любов та почуття, які зігрівають серце - фото 292907

Чарівні ілюстрації про любов та почуття, які зігрівають серце - фото 292908

Чарівні ілюстрації про любов та почуття, які зігрівають серце - фото 292909

Чарівні ілюстрації про любов та почуття, які зігрівають серце - фото 292910

Чарівні ілюстрації про любов та почуття, які зігрівають серце - фото 292911

Чарівні ілюстрації про любов та почуття, які зігрівають серце - фото 292912

Чарівні ілюстрації про любов та почуття, які зігрівають серце - фото 292913

Чарівні ілюстрації про любов та почуття, які зігрівають серце - фото 292914

Чарівні ілюстрації про любов та почуття, які зігрівають серце - фото 292915

Чарівні ілюстрації про любов та почуття, які зігрівають серце - фото 292916

Чарівні ілюстрації про любов та почуття, які зігрівають серце - фото 292917

Чарівні ілюстрації про любов та почуття, які зігрівають серце - фото 292918

Чарівні ілюстрації про любов та почуття, які зігрівають серце - фото 292919

Чарівні ілюстрації про любов та почуття, які зігрівають серце - фото 292920

Чарівні ілюстрації про любов та почуття, які зігрівають серце - фото 292921

Чарівні ілюстрації про любов та почуття, які зігрівають серце - фото 292922

Чарівні ілюстрації про любов та почуття, які зігрівають серце - фото 292923

Чарівні ілюстрації про любов та почуття, які зігрівають серце - фото 292924

Джерело всіх фото: deviantart.com/zacretz

Читайте також: Світ на межі з фантазіями: фото, від яких важко відвести погляд

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 30 листопада, 21:05
  • 1080
Титанік через 21 рік: як змінилися зірки культового фільму
  • 29 листопада, 16:31
  • 1239
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 848043
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Культура