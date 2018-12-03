Чарівні ілюстрації про любов та почуття, які зігрівають серце

Художник показує найтепліші людські почуття у милих ілюстраціях, які змушують усміхнутись.

Знайомтесь, Зак Ретц (Zac Retz) – талановитий ілюстратор, який працює над художніми фільмами. Серед багатьох його робіт окремо можна виділити затишні малюнки про кохання, а також теплі жести між парами. Деякі з ілюстрацій показують моменти з повсякдення, а деякі – ідеалізовані. Зацініть!

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Джерело всіх фото: deviantart.com/zacretz

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