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Ілюстрації для кмітливих, які змушують затримати погляд

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Ці ілюстрації змушують задуматись - фото 1
Ці ілюстрації змушують задуматись / gebe.it

Талановита художниця створює розумні малюнки, які змушують думати.

Знайомтесь, Елія Коломбо (Elia Colombo) – ілюстраторка, яка відома під псевдо Gebe. Італійка уміло поєднує свою любов до філософії та графічного дизайну, створюючи справді "кмітливі" роботи.

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Елія працює дизайнером-фрілансером і називає себе "вільною душею", тому має час передавати свої погляди та спостереження у концептуальних ілюстраціях, які з гумором та іронією показують сучасне суспільство.

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Ілюстрації для кмітливих, які змушують затримати погляд - фото 291813

Ілюстрації для кмітливих, які змушують затримати погляд - фото 291815

Ілюстрації для кмітливих, які змушують затримати погляд - фото 291816

Ілюстрації для кмітливих, які змушують затримати погляд - фото 291817

Ілюстрації для кмітливих, які змушують затримати погляд - фото 291818

Ілюстрації для кмітливих, які змушують затримати погляд - фото 291819

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Всі фото: gebe.it

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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