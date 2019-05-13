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Неймовірні поля тюльпанів у Нідерландах: фото і відео

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Неймовірні поля тюльпанів у Нідерландах - фото 1
Неймовірні поля тюльпанів у Нідерландах / kloekkefotografie.nl

Сезон тюльпанів перетворює Нідерланди у справді казкову країну, адже поля цих квітів нагадують різнокольорові моря та приваблюють чимало туристів. Таких фото та відео найкрасивішої пори ви ще не бачили!

Знайомтесь, Рік Клоукке (Rick Kloekke) – фотограф родом з нідерландського містечка Зволле, який вирішив вперше зняти таймлапс-відео з барвистими полями. Хлопець відправився на одну із квіткових галявин, де почав творити справжню казку. Окрім короткометражного ролика, він також зробив кілька ефектних кадрів з тюльпанами. Це варто побачити:

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Неймовірні поля тюльпанів у Нідерландах: фото і відео - фото 327163

Неймовірні поля тюльпанів у Нідерландах: фото і відео - фото 327164

Неймовірні поля тюльпанів у Нідерландах: фото і відео - фото 327165

Неймовірні поля тюльпанів у Нідерландах: фото і відео - фото 327166

Неймовірні поля тюльпанів у Нідерландах: фото і відео - фото 327167

Неймовірні поля тюльпанів у Нідерландах: фото і відео - фото 327168

Неймовірні поля тюльпанів у Нідерландах: фото і відео - фото 327169

Джерело всіх фото: kloekkefotografie.nl

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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