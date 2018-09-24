Неймовірні подорожі в об'єктиві талановитого фотографа

Турецький фотограф ділиться ефектними фото зі своїх мандрів, надихаючи гайнути світ за очі. Насолоджуйтесь!

Знайомтесь, Ільхан Еронгу (İlhan Eroğlu) – фотохудожник з Туреччини, який відвідав більш як 30 країн. У його портфоліо можна знайти неймовірні кадри з гір, водойм, зелених полів та просто міських пейзажів. Талант Ільхана оцінили і у відомих виданнях, як National Geographic, Magma, Skylife та інших. В Instagram за чоловіком стежать понад 695 тис. користувачів, а у вільний час він навчає користуванню фоторедакторами.

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Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu

Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu

Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu

Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu

Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu

Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu

Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu

Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu

Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu

Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu

Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu

Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu

Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu

Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu

Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu

Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu

Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu

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