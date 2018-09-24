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Неймовірні подорожі в об'єктиві талановитого фотографа

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Турецький фотограф надихає на мандри - фото 1
Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu

Турецький фотограф ділиться ефектними фото зі своїх мандрів, надихаючи гайнути світ за очі. Насолоджуйтесь!

Знайомтесь, Ільхан Еронгу (İlhan Eroğlu) фотохудожник з Туреччини, який відвідав більш як 30 країн. У його портфоліо можна знайти неймовірні кадри з гір, водойм, зелених полів та просто міських пейзажів. Талант Ільхана оцінили і у відомих виданнях, як National Geographic, Magma, Skylife та інших. В Instagram за чоловіком стежать понад 695 тис. користувачів, а у вільний час він навчає користуванню фоторедакторами.

І ще: З'явився перший українець, який відвідав усі країни світу

Турецький фотограф надихає на мандри - фото 277897

Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu
Турецький фотограф надихає на мандри - фото 277896
Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu
Турецький фотограф надихає на мандри - фото 277895
Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu
Турецький фотограф надихає на мандри - фото 277894
Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu
Турецький фотограф надихає на мандри - фото 277893
Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu
Турецький фотограф надихає на мандри - фото 277892
Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu
Турецький фотограф надихає на мандри - фото 277891
Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu
Турецький фотограф надихає на мандри - фото 277890
Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu
Турецький фотограф надихає на мандри - фото 277889
Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu
Турецький фотограф надихає на мандри - фото 277888
Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu
Турецький фотограф надихає на мандри - фото 277887
Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu
Турецький фотограф надихає на мандри - фото 277886
Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu
Турецький фотограф надихає на мандри - фото 277885
Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu
Турецький фотограф надихає на мандри - фото 277884
Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu
Турецький фотограф надихає на мандри - фото 277883
Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu
Турецький фотограф надихає на мандри - фото 277882
Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu
Турецький фотограф надихає на мандри - фото 277881
Турецький фотограф надихає на мандри / İlhan Eroğlu

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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