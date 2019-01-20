Фотограф показав таємничу красу Балтійського моря у Польщі

Польський фотограф показав захопливу атмосферу Балтійського моря, яка заворожує.

Знайомтесь, Адам Голобєвський (Adam Gołąbiewski) – талановитий фотограф з Польщі, який займається зйомкою десяток років, однак лише 2 роки тому почав зосереджувати увагу на вдосконаленні своїх умінь. Найбільшу увагу у своїх роботах Адам звертає на пейзажі та природу. Зважаючи на те, що він мешкає поблизу моря, в об'єктив часто потрапляє чаруюча краса побережжя. Зацініть!

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Джерело всіх фото: instagram.com/adamgolabiewski

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