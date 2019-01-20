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Фотограф показав таємничу красу Балтійського моря у Польщі

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Балтійське море у фото польського фотографа - фото 1
Балтійське море у фото польського фотографа / instagram.com/adamgolabiewski

Польський фотограф показав захопливу атмосферу Балтійського моря, яка заворожує.

Знайомтесь, Адам Голобєвський (Adam Gołąbiewski) – талановитий фотограф з Польщі, який займається зйомкою десяток років, однак лише 2 роки тому почав зосереджувати увагу на вдосконаленні своїх умінь. Найбільшу увагу у своїх роботах Адам звертає на пейзажі та природу. Зважаючи на те, що він мешкає поблизу моря, в об'єктив часто потрапляє чаруюча краса побережжя. Зацініть!

І ще: Життя на кораблі: будні моряків у захопливих фото

Фотограф показав таємничу красу Балтійського моря у Польщі - фото 302314

Фотограф показав таємничу красу Балтійського моря у Польщі - фото 302315

Фотограф показав таємничу красу Балтійського моря у Польщі - фото 302316

Фотограф показав таємничу красу Балтійського моря у Польщі - фото 302317

Фотограф показав таємничу красу Балтійського моря у Польщі - фото 302318

Фотограф показав таємничу красу Балтійського моря у Польщі - фото 302319

Фотограф показав таємничу красу Балтійського моря у Польщі - фото 302320

Фотограф показав таємничу красу Балтійського моря у Польщі - фото 302321

Джерело всіх фото: instagram.com/adamgolabiewski

Читайте також: Життя у Кейптауні в об'єктиві талановитого фотографа

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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