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Неймовірні блискавки у нічному небі вразили Reddit: відеофакт

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Вражаючі блискавки підкорили мережу - фото 1
Вражаючі блискавки підкорили мережу

У мережі не можуть відірвати погляд від моторошного видовища з блискавками, що нагадує кадри з фантастичних фільмів. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком PixelizedPlayer поділився ефектним відео з блискавками, які майже водночас вдарять поблизу одна від одної.

І ще: У пустелі Саудівської Аравії раптово випав сніг: яскраві кадри

За короткий час допис опинився у трендах, адже всього за 5 годин зібрав понад 38 тисяч переглядів та майже тисячу коментарів. А все тому, що користувачі почали ділитись думками, який ж супергерой повинен був народитись у цей момент. Дехто припустив, що так виглядало народження Горця, Флеша або ж Шазама. А як вважаєте ви? Пишіть свої варіанти у коментарях :)

Some one with super powers has just been born from r/gifs

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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