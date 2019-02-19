Неймовірні блискавки у нічному небі вразили Reddit: відеофакт

У мережі не можуть відірвати погляд від моторошного видовища з блискавками, що нагадує кадри з фантастичних фільмів. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком PixelizedPlayer поділився ефектним відео з блискавками, які майже водночас вдарять поблизу одна від одної.

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За короткий час допис опинився у трендах, адже всього за 5 годин зібрав понад 38 тисяч переглядів та майже тисячу коментарів. А все тому, що користувачі почали ділитись думками, який ж супергерой повинен був народитись у цей момент. Дехто припустив, що так виглядало народження Горця, Флеша або ж Шазама. А як вважаєте ви? Пишіть свої варіанти у коментарях :)

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