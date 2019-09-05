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Серіал Кріпосна

Неймовірне відео з дроном, який ковзає водоспадом

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Неймовірне видовище з водоспадом - фото 1
Неймовірне видовище з водоспадом

У мережі не можуть відвести погляд від ефектного запису з водоспадом, який зняли із захопливих ракурсів. Нагадує Парк Юрського періоду!

На платформі Reddit користувач з ніком to_the_tenth_power поділився записом з дрона, який за лічені години зібрав майже 50 тисяч переглядів та більш як 500 коментарів. А все тому, що на відео можна побачити, як дрон ковзає від вершини водоспаду і до самісінького кінця.

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Як відзначили коментатори, картина нагадую Парк Юрського періоду або якісь пейзажі з Аватара. Це варто побачити!

via Gfycat

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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