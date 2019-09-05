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Мінімалістичні краєвиди Франції, які приковують погляд

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Подорож Францією - фото 1
Подорож Францією / instagram.com/gregory_dolivet

Франція вважається однією із найпопулярніших країн серед туристів, але це не лише батьківщина готичного мистецтва, а й держава з ефектними природними та міськими пейзажами. Зацініть!

Знайомтесь, Грегорі Доліве (Grégory Dolivet) – французький фотограф з Сен-Назера. Він майже свій час приділяє тому, щоб фіксувати найкрасивіші краєвиди його рідної країни. Починаючи від природних пейзажів і до вуличних фото - все це можна побачити у профілі Грегорі в соцмережі Instagram. Тому не дивно, що за ним стежать майже 25 тисяч підписників.

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Мінімалістичні краєвиди Франції, які приковують погляд - фото 352576

Мінімалістичні краєвиди Франції, які приковують погляд - фото 352577

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Мінімалістичні краєвиди Франції, які приковують погляд - фото 352583

Мінімалістичні краєвиди Франції, які приковують погляд - фото 352584

Мінімалістичні краєвиди Франції, які приковують погляд - фото 352585

Мінімалістичні краєвиди Франції, які приковують погляд - фото 352586

Мінімалістичні краєвиди Франції, які приковують погляд - фото 352587

Мінімалістичні краєвиди Франції, які приковують погляд - фото 352588

Мінімалістичні краєвиди Франції, які приковують погляд - фото 352589

Мінімалістичні краєвиди Франції, які приковують погляд - фото 352590

Мінімалістичні краєвиди Франції, які приковують погляд - фото 352591

Мінімалістичні краєвиди Франції, які приковують погляд - фото 352592

Мінімалістичні краєвиди Франції, які приковують погляд - фото 352593

Мінімалістичні краєвиди Франції, які приковують погляд - фото 352594

Мінімалістичні краєвиди Франції, які приковують погляд - фото 352595

Мінімалістичні краєвиди Франції, які приковують погляд - фото 352596

Джерело фото: instagram.com/gregory_dolivet

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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