Мінімалістичні краєвиди Франції, які приковують погляд

Франція вважається однією із найпопулярніших країн серед туристів, але це не лише батьківщина готичного мистецтва, а й держава з ефектними природними та міськими пейзажами. Зацініть!

Знайомтесь, Грегорі Доліве (Grégory Dolivet) – французький фотограф з Сен-Назера. Він майже свій час приділяє тому, щоб фіксувати найкрасивіші краєвиди його рідної країни. Починаючи від природних пейзажів і до вуличних фото - все це можна побачити у профілі Грегорі в соцмережі Instagram. Тому не дивно, що за ним стежать майже 25 тисяч підписників.

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Джерело фото: instagram.com/gregory_dolivet

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