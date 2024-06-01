Неймовірна знахідка: митники вилучили зуб мамонта з посилки

У Києві працівники митної служби виявили у посилці зуб мамонта, якому понад 13 тисяч років. Культурну цінність пізнього плейстоцену до Катару відправляв мешканець Прикарпаття.

Мешканець Прикарпаття відправив його до Катару і задекларував як "металевий виріб вартістю 50 доларів". Про це йдеться на сторінці столичної митниці.

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Однак, замість металевого предмета під час митного контролю міжнародної посилки митники виявили чималу брилу неправильної форми.

Ідентифікувати знахідку митникам допомогли експерти Національного науково-природничого музею України. Науковці встановили, що виявлена брила – зуб нижньої щелепи мамонта зі збереженими коренями.

Ці зразки нечасто зустрічаються і мають важливе наукове значення. Темний колір зуба вказує на перебування його у вологому грунтовому середовищі.Знахідки таких зубів цінні для дослідження видової різноманітності мамонтів в плейстоцені України, адже мамонти – типові тварини пізнього плейстоцену України (130-13 тисяч років тому), – йдеться в повідомленні.

По виявленому факту щодо мешканця Івано-Франківщини Київська митниця склала протокол про порушення митних правил за статтею 473 Митного кодексу України. Палеонтологічні зразки вилучили.

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