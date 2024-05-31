Дві гігантські китайські панди переїдуть до зоопарку у Вашингтоні

У Смітсонівському національному зоопарку знову зʼявляться панди. Китай до кінця року має надіслати двох ведмедів у Вашингтон. Це сталося через шість місяців після того, як сім'я з трьох панд повернули до Азії.

Смітсонівський національний зоопарк (Вашингтон, США) оголосив, що отримає від Китаю дві молоді гігантські панди. За кожен рік їхнього перебування в Америці Пекін отримуватиме 1 мільйон доларів. Про це 30 травня розповідає BBC.

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Прибуття ведмедів є результатом нової угоди, підписаної з Китайською асоціацією охорони дикої природи (CWSA). Вона передбачає передачу ведмедів під опіку Національного зоопарку на десять років.

Цей історичний момент є доказом того, що наша співпраця з китайськими колегами має незаперечний вплив, – сказала директор зоопарку Бренді Сміт.

Обидві панди (і їх потомство) лишатимуться власності Китаю. Разом з тим зоопарк сплачуватиме щорічний внесок у розмірі $1 млн на користь CWSA для підтримки досліджень та зусиль з охорони природи.

Національний зоопарк повідомив, що зробить ще одне оголошення, коли панди будуть готові до показу.

Так звана "панда-дипломатія" – інструмент публічної дипломатії, застосовуваний Китаєм для налагодження відносин з іноземними державами і рішення інших міжнародних завдань.

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