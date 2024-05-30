День клоуна у Перу: мешканці прагнуть отримати офіційне визнання свята

Сотні переодягнених клоунів традиційно вийшли на парад у Лімі, столиці Перу. Вони прагнуть добитися офіційного визнання державою їхнього професійного свята.

Щороку парад клоунів у Перу проходить 25 травня. Про деталі заходу повідомляє AP.

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Учасники барвистого дійства можуть здобути нагороди за найкращі костюми, грим, виступи та імпровізацію.

У Перу є День юриста, День севіче, і ми також хочемо День клоуна, тому що це відкрило б нам можливість підтримки з боку держави і муніципалітетів, – сказав Маркос Чінінін, відомий за клоунським прізвиськом Чалупа.

За словами Чінініна, офіційне визнання надасть клоунам доступ до державних фондів і місць для виступів під наглядом муніципалітетів і місцевих громад, а також відкриє можливість створення шкіл для навчання клоунського мистецтва.

День клоуна у Перу / AP

Депутати парламенту ще не обговорювали запропонований законопроєкт про створення свята. За оцінками 42-річного Чінініна, близько 200 тисяч людей в Перу працюють клоунами, зокрема на дитячих заходах і в цирку.

Також у дійстві взяв участь 57-річний клоун Мігель Ара Штайн під псевдонімом Чучурро: на його думку, заснування свята стало б ще й визнанням талантів, якими повинні володіти клоуни.

Ви повинні мати хист до акторської майстерності, харизму, вміти імпровізувати. Ми всі для чогось народжені, а смішити людей – це дар, – сказав він.

День клоуна у Перу / AP

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