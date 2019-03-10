Неймовірна жінка: Ніколь Шерзінгер вразила буденним фото

Відома співачка Ніколь Шерзінгер поділилась фото у спортивному вбранні і без косметики, показавши, що виглядає чудово не лише на сцені та на обкладинках журналів. Зваблива красуня і справжня мотивація для жінок!

40-річна американська співачка, танцівниця і акторка Ніколь Шерзінгер не лише активно працює над власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 3,7 млн підписників. А все тому, що жінка не соромиться ділитись знімками не лише з якихось важливих подій та зйомок, а й своїх звичайних буднів.

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Нещодавно акторка опублікувала фото у спортивному образі, який підкреслює стрункі форми Ніколь, а також без макіяжу. За короткий час допис зібрав понад 90 тисяч вподобань та більш як 600 коментарів. А все тому, що Шерзінгер не лише чудово виглядає, а й мотивує своїх підписників.

"Ніколи не дозволяй говорити тобі, що ти не зможеш. Ти зможеш і зробиш", – підкреслила зірка.

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