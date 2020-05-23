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Неймовірна властивість соку алое, про яку багато хто не знає

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Алое - фото 1
Алое / siberianhealth

Алое – вічнозелена домашня рослина. Його корисні властивості давно помічені народними цілителями.

Сік алое стає все популярнішим як серед звичайних людей, так і серед зірок, моделей і подібної світської публіки. А вся справа в його дивовижній властивості!

І ще: Прості звички, які допомагають зберегти молодість і красу

Неймовірна властивість соку алое, про яку багато хто не знає - фото 173827

Цей продукт ідеально налагоджує роботу кишківника. Допомагає перетравлювати важку їжу, має проносний ефект. У ньому багато вітамінів А, С, Е вітамінів групи В. Сік виводить токсини і шлаки. Цей напій допомагає схуднути, адже він прискорює метаболізм.

Сік допомагає зміцнити імунітет, має антибактеріальні властивості. Зміцнює зуби і нормалізує цукор в крові. Його достатньо пити в кількості 50-100 мл на день. Краса!

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Джерело: siberianhealth
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