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Фотограф показує хіпстерів у Марокко: яскраві кадри

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Як виглядають хіпстери у Марокко - фото 1
Як виглядають хіпстери у Марокко / Hassan Hajjaj

Талановитий фотограф та стиліст фіксує на камеру найстильніших людей Марокко, і там хіпстери значно відрізняються!

Знайомтесь, Хасан Хаджадж (Hassan Hajjaj) – фотограф та стиліст з Марокко, який провів свою юність у Лондоні, де захоплювався панк-культурою. Зараз чоловікові майже 60 років, і він доволі відомий фотограф, який показує, як здатна зливатись культура Заходу та Північної Африки.

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У його новому проекті головними героями стали хіпстери з Марокко, які обирають і народні мотиви, і речі відомих брендів.

Як виглядають хіпстери у Марокко - фото 274030

Як виглядають хіпстери у Марокко / Hassan Hajjaj
Як виглядають хіпстери у Марокко - фото 274029
Як виглядають хіпстери у Марокко / Hassan Hajjaj

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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