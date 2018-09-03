Фотограф показує хіпстерів у Марокко: яскраві кадри

Талановитий фотограф та стиліст фіксує на камеру найстильніших людей Марокко, і там хіпстери значно відрізняються!

Знайомтесь, Хасан Хаджадж (Hassan Hajjaj) – фотограф та стиліст з Марокко, який провів свою юність у Лондоні, де захоплювався панк-культурою. Зараз чоловікові майже 60 років, і він доволі відомий фотограф, який показує, як здатна зливатись культура Заходу та Північної Африки.

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У його новому проекті головними героями стали хіпстери з Марокко, які обирають і народні мотиви, і речі відомих брендів.

Як виглядають хіпстери у Марокко / Hassan Hajjaj

Як виглядають хіпстери у Марокко / Hassan Hajjaj

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