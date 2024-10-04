Неймовірна новина: репер Емінем вперше стане дідусем

Американський репер Емінем оголосив радісну новину, що вперше стане дідусем. Єдина біологічна донька виконавця Гейлі Джейд Скотт вагітна первістком.

Донька зворушливо повідомила батькові про майбутнє поповнення в родині. Неймовірні фото вона також опублікувала у Instagram.

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Гейлі вручила Емінему синю футболку, на якій красувався напис англійською "дідусь". Згодом донька репера дала йому знімок УЗД, на якому видно малюка. Емінем був неабияк шокований та не зміг стримати сліз.

Загалом, Гейлі у своєму Instagram поділилася, що малюк з'явиться на світ вже 2025 року. Батьком дитини став Еван МакКлінток. Пара зіграла весілля лише у травні цього року. Закохані перебувають у стосунках від 2016 року.

Подружжя позувало на камеру на кухні. Пара ніжно обіймалася, а в руках в дівчини був УЗД-знімок. Поки що закохані тримають в секреті стать дитини.

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