Неймар вляпався у гучний секс-скандал: відеофакт

У мережі опубліковано відео, де присутні, як стверджується, нападник ПСЖ і збірної Бразилії Неймар і модель, яка звинувачує його у зґвалтуванні.

На відео видно, як дівчина і футболіст лягають на ліжко, а через деякий час вона дає йому ляпаса.

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"Я тебе зараз поб'ю. Знаєш, чому? Вчора ти зробив мені боляче і лишив тут одну", – сказала дівчина. Нагадаємо, Неймара звинувачують у зґвалтуванні, яке нібито відбулося 15 травня в Парижі. При цьому сам футболіст готовий довести свою невинність. Цю інформацію повідомляє ESPN з посиланням на UOL.

У документі йдеться, що жінка познайомилася з Неймаром через соціальні мережі, де гравець запросив її до Франції. Жінка зупинилася в готелі Софітель в Парижі та зустрілась з Неймаром коло 8 вечора.

Quem foi agredido e estrupado foi o Neymar pow!Fim pic.twitter.com/ySI9AQmz6z — Tina #LecoNão (@criursula) 6 червня 2019 р.

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