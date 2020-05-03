Коли вирішив поїсти: епічні фото з домашніми улюбленцями

Кожен власник кота чи собаки знає, що будь-яка трапеза перетворюється у випробування на міцність та силу волі. Якщо вам жодного разу не випадала нагода побачити сумні очі домашніх улюбленців, які стежать за вашою тарілкою, то саме пора. Ловіть порцію кумедних фото!

Домашні улюбленці не лише не знають про існування особистого простору, а й не забувають ставати зірками смішних фото у такі моменти. І це трапляється доволі часто, адже кожен прийом їжі – справжнє шоу, яке перетворює собак та котів у жебраків.

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Навіть, якщо вони зовсім не голодні, це ще не означає, що всім своїм виглядом вони проситимуть шматочок вашої їжі. Зацініть веселі кадри з домашніми улюбленцями, які заважають спокійно перекусити:

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