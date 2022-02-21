"Нехр*н стояти у красивій сукні": Маша Єфросиніна різко висловилася про Нацвідбір

Маша Єфросиніна, яка стала ведучою Нацвідбору на Євробачення-2022, відреагувала на хейт у мережі та висловилася про скандальний фінал конкурсу.

Так Єфросиніна порушила мовчання і в сторіс відповіла на запитання фоловерів.

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Насамперед Єфросиніна зазначила, що до своєї роботи в прямому ефірі у неї немає "жорстких претензій". Але телеглядачі вважають інакше.

Виявилося, що тепер робота ведучого, на думку "народного судилища" – це зовсім інше, ніж вважалося все моє професійне життя! – написала вона

Вона вважає несправедливим, що на ведучих накинулися з критикою за "технічні лажі в ефірі, якість виступу артистів, рішення суддів, помилку редакторів при оголошенні результатів, зниклу з ефіру таблицю з результатами, а також за дорогі вбрання, тому що нехр*н стояти в гарному платті, краще продала б його і пішла на фронт".

Єфросиніну обурило й те, що викриття переможниці відбору Alina Pash відбулося після фіналу. Вона дивується, чому організатори не могли перевірити учасників до участі у конкурсі.

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