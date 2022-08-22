Нехай у орків підгорає: Alyona Alyona в купальнику запустила новий тренд

Українська реперка Alyona Alyona здивувала фанатів своїм схудненням та запустила патріотичний тренд. Зірка прозоро натякнула на те, що пора готувати купальники для пляжного сезону на українському півострові.

31-річна українська виконавиця Alyona Alyona активно займається не лише благодійністю та підтримкою України, а й веде профіль у TikTok, де регулярно публікує проукраїнський контент. Тому не дивно, що за реперкою стежать понад 592 тисяч підписників. А недавні відео Альони Савраненко (справжнє ім'я хіп-хоперки) викликали неабиякий захват у фанатів, пише Радіо MAXIMUM.

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На одному з роликів Alyona Alyona хизується тим, що за літо відчутно схудла, скинувши 20 кілограмів. А на іншому в купальнику насолоджується уривком з нового треку paashee - Літо Демо, де є чудові рядки "Це мед для вух і тіла, бачу, там ракета полетіла, я не вірю очам своїм, я цього літа їду в Крим".

До пляжного сезону готова. Знімайте відео в купальниках під цей звук, нехай у орків підгорає, – відзначила зірка у коментарі.

@alyona.alyona.official До пляжного сезону готова знімайте відео в купальниках під цей звук, нехай у орків підгорає ♬ Літо_демо - paasheemusic

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