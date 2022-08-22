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Нехай у орків підгорає: Alyona Alyona в купальнику запустила новий тренд

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Альона Альона запустила новий тренд з купальником та Кримом - фото 1
Альона Альона запустила новий тренд з купальником та Кримом / instagram.com/alyona.alyona.official

Українська реперка Alyona Alyona здивувала фанатів своїм схудненням та запустила патріотичний тренд. Зірка прозоро натякнула на те, що пора готувати купальники для пляжного сезону на українському півострові.

31-річна українська виконавиця Alyona Alyona активно займається не лише благодійністю та підтримкою України, а й веде профіль у TikTok, де регулярно публікує проукраїнський контент. Тому не дивно, що за реперкою стежать понад 592 тисяч підписників. А недавні відео Альони Савраненко (справжнє ім'я хіп-хоперки) викликали неабиякий захват у фанатів, пише Радіо MAXIMUM.

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На одному з роликів Alyona Alyona хизується тим, що за літо відчутно схудла, скинувши 20 кілограмів. А на іншому в купальнику насолоджується уривком з нового треку paashee - Літо Демо, де є чудові рядки "Це мед для вух і тіла, бачу, там ракета полетіла, я не вірю очам своїм, я цього літа їду в Крим".

До пляжного сезону готова. Знімайте відео в купальниках під цей звук, нехай у орків підгорає, відзначила зірка у коментарі.

@alyona.alyona.official

Помітно чи ні?

♬ Літо_демо - paasheemusic
@alyona.alyona.official

До пляжного сезону готова знімайте відео в купальниках під цей звук, нехай у орків підгорає

♬ Літо_демо - paasheemusic

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