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війна Kalush

Неграмотний лист Єрмака і вашингтонські куратори: нові фейки від росЗМІ

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Нові фейки від окупантів станом на 18 травня - фото 1
Нові фейки від окупантів станом на 18 травня / Nijwam Swargiary on Unsplash

Російська пропаганда продовжує війну на інформаційному фронті, створюючи не лише нові казочки, а й маніпулюючи реальними фактами. Ловіть порцію нових фейків від російських медіа та телеграм-каналів на ранок 18 травня.

У Центрі протидії дезінформації зібрали кілька чергових маніпуляцій від російської пропагандистської машини, яка продовжує генерувати неправдиві новини. Станом на ранок 18 травня з'явилися фейковий лист від Єрмака до Залужного, заяви про кураторів зі США, а також намагання перекинути відповідальність за викрадення українського зерна.

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  • Маніпуляція: депутат держдуми РФ Слуцький звинуватив США у зриві переговорного процесу між РФ та Україною, заявивши: "вашингтонські куратори зробили чималий внесок у те, що переговори… обернулися стагнацією і поки не продовжуються в жодному форматі".
  • Фейк: з'явився "лист від Керівника ОП Андрія Єрмака до Начальника Генштабу Валерія Залужного", у якому йдеться про використання безпілотників "Байрактар" у зонах бойових дій. Звісно ж, це фейк, адже навіть посада Залужного вказана неправильно.

Неграмотний лист Єрмака і вашингтонські куратори: нові фейки від росЗМІ - фото 505516

  • Маніпуляція: РосЗМІ поширюють інформацію, що попри високу загрозу дефіциту зерна на внутрішньому ринку України, за вказівкою вищого керівництва держави з портів в Одесі активно вивозять стратегічні запаси продовольства для його подальшого експорту.

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