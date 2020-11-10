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Блогери розкритикували безпровідну зарядку Apple MagSafe Duo Charger: що з нею не так?
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Apple відома низкою крутих аксесуарів для своєї фірмової продукції. Одним із них став MagSafe Duo Charger, який дозволяє одночасно без дротів заряджати і iPhone, і Apple Watch. Але блогерам, які мали можливість перевірити станцію в дії, не надто сподобалася її робота!
Ще до появи MagSafe Duo Charger у роздрібі Apple розіслав тестові зразки пристрою відомим виданням для огляду. Не всім оглядачам він сподобався. Розповідаємо, що стало причиною.
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Новинка, яка позиціонується як компактний зарядний пристрій, потрапила до рук журналістів видання The Verge. Конструкція MagSafe Duo Charger влаштована таким чином, що док-станція може бути складена удвоє для зручності перенесення. На одній стороні зарядного майданчика розташувалася область для установки смартфона, з іншого – поворотне кріплення для Apple Watch.
Журналісти відзначили, що корпус аксесуара, виготовлений з прогумованого матеріалу, дуже швидко покривається брудом – усього через кілька годин експлуатації гаджет припав пилом і дрібними частинками сміття. Крім того, зняти iPhone з заряджання, не притримуючи MagSafe Duo, не вийде – магніти міцно утримують смартфон, який тягне за собою весь пристрій.
Ще один недолік новинки – комплектація. При вартості у $ 129 в коробці не передбачений блок живлення USB Type-C. Його, як і у випадку з самим iPhone 12, доведеться купувати окремо, що, на думку оглядачів, навряд чи може виправдати й без того завищену ціну пристрою.
Нещодавно MagSafe Duo Charger вже встиг пройти сертифікацію американського регулятора FCC, що говорить про готовність до релізу. За заявою виробника, максимальна потужність зарядки iPhone 12 при використанні зарядної станції може досягати 15 Вт. Дата початку продажів новинки виробником ще не оголошена.
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