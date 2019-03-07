На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Недорогий конкурент BMW X4 з'явився у продажу
-
- 20
Китайський виробник Changan повідомив про початок продажів крос-купе CS85 Coupe. Усередині авто встановлені передні спортивні сидіння.
Машина є бюджетним конкурентом BMW X4 і доступна для продажу в декількох модифікаціях.
І ще: Українець встановив справжню дров'яну піч в салон авто: відео
Changan CS85 – перший купеподібний кросовер китайського автовиробника. Побудований він на платформі відомого CS75, щоправда, має свій дизайн. Кросовер CS85 Coupe екстер'єром перегукується зі знаменитим BMW X4.
Також автомобіль може похвалитися повністю цифровою панеллю приладів і великим мультимедійним дисплеєм. Під капотом Changan CS85 Coupe стоять бензотурбомотори на 1,5 і 2,0 л. на 178 і 233 кінських сил. Перший двигун працює в тандемі з 6-швидкісною механікою або автоматом на таку ж кількість швидкостей, а движок на 2 л. працює тільки з 8-діапазонною АКПП.
Початкова вартість Changan CS85 на рідному ринку стартує з позначки 20 400 доларів за курсом. За топову версію доведеться віддати 25 300 доларів.
Читайте також: Шалена економія: новий BMW X3 витрачає 2,4 літра на 100 кілометрів
- 07 березня
-
22:52Ось коли потрібно вживати білкову їжу, щоб наростити м'язи
-
22:37Віце-президент OPPO розкритикував рейтинг мобільних камер DxOMark
-
22:22Челсі – Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи 2019
-
21:56Недорогий конкурент BMW X4 з'явився у продажу
-
21:42Названо ідеальну калорійність сніданку
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
21:22Так виглядають найкрасивіші в світі морські скелі
-
21:12Названо країни з найдешевшим мобільним інтернетом: Україна в ТОП-5
-
20:51Чому не можна спати на правому боці
-
20:43Експерти розповіли, як підвищити чоловічу силу
-
20:24Єлизавета II зробила свій перший пост в Instagram
-
20:15Школа: Випускний – 7, 8 серія 3 сезон: дивитись онлайн серіал
-
19:56Науковці виявили втрачені артефакти Тутанхамона
-
19:44Представлено флагманський смартфон Honor Magic 2 3D
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:21Названі найкращі пляжі світу: тут дійсно спекотно
-
19:15Як зіпсувати перше побачення: інструкція
-
18:52У мережі показали відео розпакування лавандового Xiaomi Mi 9
-
18:43Як зберегти засмагу надовго: прості поради
-
18:20Фотограф показав, як змінюються люди після поцілунку
-
18:14Шалена економія: новий BMW X3 витрачає 2,4 літра на 100 кілометрів
-
17:52Як правильно нагострити ножі у домашніх умовах
-
17:42В Євросоюзі відклали скасування переведення годинників: відома нова дата
-
17:25Доросла донька Ольги Сумської здивувала відвертим знімком
-
17:14Максимум естетики: IKEA показала свою версію Камасутри
- 07 березня
-
22:22Челсі – Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи 2019
-
21:12Названо країни з найдешевшим мобільним інтернетом: Україна в ТОП-5
-
19:15Як зіпсувати перше побачення: інструкція
-
16:51Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+)
-
15:32Челсі – Динамо: Шевченко назвав фаворита Ліги Європи
-
13:299 найбільших спокусниць за всю історію людства
-
12:00Капітан Марвел: все про персонажа та фільм
-
10:40Обережно, спамери: як захистити свій телефон від небажаних дзвінків
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 березня
- 06 березня
-
22:48Як подолати сексуальні бар'єри: три головних правила
-
19:56Пишна гуцулка зняла пародію на хіт MARUV: дивитися усім
-
19:13Що найчастіше забувають в Uber українці
-
16:21Куди поїхати весною: варіанти відпочинку в Україні
-
14:10Коли в шафі нема місця: як позбутися від зайвих речей
-
10:33Що подарувати на 8 березня 2019: найкращі подарунки жінкам
-
07:15Прогноз погоди на 6 березня: точний прогноз
-
00:48Реал – Аякс: відео голів і огляд сенсаційного матчу Ліги чемпіонів 2019
- 05 березня
-
22:50Де найкраще займатися спонтанним сексом, коли неможливо втримати бажань
-
19:24Гра престолів: вийшов видовищний трейлер фінального сезону
-
16:2110 дурних запитань космонавту: розкрито усі секрети
-
13:5020 речей, які в жодному разі не можна зливати в каналізацію
-
12:13Як вибрати ідеальний тарифний план, який підійде саме вам
-
09:51Ці продукти покращують настрій
-
07:15Прогноз погоди в Україні 5 березня
- 04 березня
-
22:24Оральний секс: науковці розповіли, хто отримує більше задоволення