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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Недорогий конкурент BMW X4 з'явився у продажу

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Changan CS85 – перший купеподібний кросовер китайського автовиробника - фото 1
Changan CS85 – перший купеподібний кросовер китайського автовиробника / carscoops

Китайський виробник Changan повідомив про початок продажів крос-купе CS85 Coupe. Усередині авто встановлені передні спортивні сидіння.

Машина є бюджетним конкурентом BMW X4 і доступна для продажу в декількох модифікаціях.

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Changan CS85 – перший купеподібний кросовер китайського автовиробника. Побудований він на платформі відомого CS75, щоправда, має свій дизайн. Кросовер CS85 Coupe екстер'єром перегукується зі знаменитим BMW X4.

Також автомобіль може похвалитися повністю цифровою панеллю приладів і великим мультимедійним дисплеєм. Під капотом Changan CS85 Coupe стоять бензотурбомотори на 1,5 і 2,0 л. на 178 і 233 кінських сил. Перший двигун працює в тандемі з 6-швидкісною механікою або автоматом на таку ж кількість швидкостей, а движок на 2 л. працює тільки з 8-діапазонною АКПП.

Початкова вартість Changan CS85 на рідному ринку стартує з позначки 20 400 доларів за курсом. За топову версію доведеться віддати 25 300 доларів.

Недорогий конкурент BMW X4 з'явився у продажу - фото 312521

Недорогий конкурент BMW X4 з'явився у продажу - фото 312522

Недорогий конкурент BMW X4 з'явився у продажу - фото 312523

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Джерело: carscoops
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