Недогледіла: з дочкою Трампа трапився модний конфуз

Дочок президента США Дональда Трампа Тіффані і Іванку сфотографували під час посадки в літак на авіабазі Ендрюс в Меріленді, США.

За даними видання, сестри прямували до Флориди, щоб відсвяткувати День подяки з родиною на прибережному курорті Mar-a-Lago.

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Журналісти звернули увагу, що на підошві правої туфлі 25-річної Тіффані Трамп наклеєний цінник. Бренд взуття золотистого відтінку не уточнюється.

Tiffany Trump with price tag on the bottom of her shoe....maybe she plans on returning them.... pic.twitter.com/sHAIjkbdFe — Richard Penze (@RichardPenze) 22 листопада 2018 р.

У жовтні подібний конфуз стався з дружиною принца Гаррі Меган Маркл. Коли герцог з герцогинею прибули до столиці Тонга Нукуалофу під час 16-денного королівського туру, з сукні Маркл звисав цінник.

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