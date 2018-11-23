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Бібер запустив торт в обличчя своєї нареченої: відеофакт

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День народження Хейлі Болдуїн - фото 1
День народження Хейлі Болдуїн / Instagram

У четвер, 22 листопада, популярна модель, новоспечена дружина співака Джастіна Бібера Хейлі Болдуїн відзначила своє 22-річчя.

Бібер незвично привітав свою молоду дружину з святом – він підніс їй торт і запустив ласощами дівчині в обличчя.

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На відео, оприлюдненому мамою Бібера Петті Маллетт в Instagram, видно, що святкування проходило у колі близьких друзів і сім'ї. Під час привітання Хейлі Джастін підносить їй торт з полуницею і кремом, а потім занурив її обличчя в десерт. Модель відреагувала на жарт позитивно і лише поцілувала свого чоловіка.

Варто відзначити, що мама Бібера, яка є свекрухою Хейлі, написала зворушливий пост в її честь і назвала дівчину дочкою.

"З днем ​​народження Хейлі Болдуїн! Я люблю тебе! Я так вдячна, що у мене з'явилася така дочка, як ти", – написала Петті Маллетт.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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