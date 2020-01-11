Нечесна гра: Джастін Бібер звернувся до фанатів з дивним проханням

Популярний співак Джастін повернувся до своєї кар'єри, потішивши фанатів. Однак вирішив, що хоче одразу підкорити музичні топи, тому звернувся до слухачів з нечесним проханням.

Канадська поп-зірка Джастін Бібер вперше за довгий час випустив трек Yummy, але понад 46 мільйонів переглядів на Yotube виявились надто малою цифрою для співака. Тому на своєму профілі в соцмережі Instagram він розмістив Історії з дивною інструкцією для фанатів. Чому дивною? Бо Джастін попросив прихильників слухати сингл безперервно та використовувати VPN, аби він потрапив у світові чарти.

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Інструкція для Spotify: "Створи плейлист з піснею Yummy на повторі та слухай. Не вимикай звук! Просто приглуши його, поки спиш. Якщо ти не зі США, то завантаж VPN, обери в налаштуваннях США та створи новий профіль на Spotify". Інструкція для iTunes: "Придбай цей трек на iTunes. Придбай цей трек кілька разів на сайті Джастіна".

The Verge

Відзначимо, що така маніпуляція фанатами є доволі поширеною, але виглядає дуже неприємною, адже Бібер і справді потрапить у чарти через відданість своїх слухачів, а не через однозначну хітовість.

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