В Україні оголошено пожежну небезпеку: що не можна робити

Що не можна робити під час пожежної небезпеки

Рятувальники повідомили, що у кількох областях країни все ще втримується небезпека пожеж найвищого рівня. Де найсерйозніша ситуація та що не можна робити у цей період – читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про те, що 15 жовтня, у вівторок, на частині території України все ще залишається найвища небезпека виникнення пожеж.

"15 жовтня у Донецькій, Запорізькій, Одеській, більшості районів Черкаської та Кіровоградської областей утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", – вказано у повідомленні.

Що не можна робити під час пожежної небезпеки

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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