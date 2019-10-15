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В Україні оголошено пожежну небезпеку: що не можна робити
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Рятувальники повідомили, що у кількох областях країни все ще втримується небезпека пожеж найвищого рівня. Де найсерйозніша ситуація та що не можна робити у цей період – читайте далі.
У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про те, що 15 жовтня, у вівторок, на частині території України все ще залишається найвища небезпека виникнення пожеж.
"15 жовтня у Донецькій, Запорізькій, Одеській, більшості районів Черкаської та Кіровоградської областей утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", – вказано у повідомленні.
Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:
- Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
- Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- Заїжджати автомобілем до лісу;
- Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
- Створювати смітники та спалювати відходи;
- Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;
"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.
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