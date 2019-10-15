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В Україні оголошено пожежну небезпеку: що не можна робити

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Що не можна робити під час пожежної небезпеки

Рятувальники повідомили, що у кількох областях країни все ще втримується небезпека пожеж найвищого рівня. Де найсерйозніша ситуація та що не можна робити у цей період – читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про те, що 15 жовтня, у вівторок, на частині території України все ще залишається найвища небезпека виникнення пожеж.

"15 жовтня у Донецькій, Запорізькій, Одеській, більшості районів Черкаської та Кіровоградської областей утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", – вказано у повідомленні.

Що не можна робити під час пожежної небезпеки - фото 361610
Що не можна робити під час пожежної небезпеки

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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