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Кіт, який не шукає легких шляхів, розвеселив Reddit: відеофакт

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Грайливий кіт розвеселив мережу - фото 1
Грайливий кіт розвеселив мережу

Кумедний кіт, який не хоче йти легкою дорогою у боротьбі за м'ячик, став зіркою мережі.

На платформі Reddit користувач з ніком mac_is_crack поділився дивним відео, на якому кіт полює за іграшкою. За короткий час допис опинився у трендах, адже зібрав понад 25 тисяч переглядів та понад 200 коментарів. А все тому, що пухнастик не хоче так просто отримати м'ячик, тому ускладнює собі завдання, роблячи місію нездійсненною.

І ще: Упіймали на гарячому: спритний собака розвеселив Twitter

Work harder, not smarter! from r/AnimalsBeingDerps

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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