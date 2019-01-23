Кіт, який не шукає легких шляхів, розвеселив Reddit: відеофакт

Кумедний кіт, який не хоче йти легкою дорогою у боротьбі за м'ячик, став зіркою мережі.

На платформі Reddit користувач з ніком mac_is_crack поділився дивним відео, на якому кіт полює за іграшкою. За короткий час допис опинився у трендах, адже зібрав понад 25 тисяч переглядів та понад 200 коментарів. А все тому, що пухнастик не хоче так просто отримати м'ячик, тому ускладнює собі завдання, роблячи місію нездійсненною.

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