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Канадійка познайомилась з котом завдяки наліпкам: фотофакт

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Як канадійка спілкується з котом-сусідом - фото 1
Як канадійка спілкується з котом-сусідом / twitter.com/Erika_Strong

У мережі дивуються несподіваному знайомству мешканки Торонто та сусідського кота, який стежив за її роботою.

Еріка Стронг з Торонто працює у компанії Shopify, а вікна її офісу виходять на житлові будинки, тому не дивно, що якось вона помітила навпроти кота, який постійно дивився вдалечінь. Врешті Еріка з колегами вигадали геніальний план у стилі перших кліпів Тейлор Свіфт та наліпками на вікні виклали запитання: "Як звуть вашого кота?". Вочевидь, креатив працівників добряче розвеселив власника пухнастика, адже за кілька тижнів біля кота з'явилась відповідь, мовляв, прізвисько тваринки Маршалл.

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Щоправда, тепер в Еріки побільшало ідей для продовження бесіди, тому вона поділилась історією на своєму профілі у Twitter, зробивши допис вірусним. До того, в коментарях вже обирають нові запитання для "кота". Серед них популярні такі, як "чи коти ненавидять понеділки", "чи його звуть Маршалл на честь Емінема" і просто "Мяу?".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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