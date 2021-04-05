Небезпечні знаки Зодіаку, з якими краще не зв'язуватися

Існують знаки Зодіаку, які небезпечніші за інших. Їх можна розділити на дві категорії: знаки, які порушують правила і виглядають кумедно, і знаки, яких ви маєте уникати.

Овен

Овни можуть бути дійсно небезпечні через свою невгамовну енергію і пристрасть до пригод. Опинившись в компанії представника цього знака Зодіаку, можна не помітити, як будеш втягнутий в дуже ризиковану авантюру. Хоч як би розвивалися події, Овнам завжди вдається вийти сухими з води. Про це пише timesofindia.

І ще: Гороскоп на 5 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Лев

Представники цього знаку відрізняються вибуховим темпераментом і можуть найнесподіванішим чином відреагувати, коли щось йде не так, як їм би хотілося. Крім того, небезпечними їх часто робить брак уваги, через що вони можуть поводитися провокаційно і навіть грубо.

Скорпіон

Люди, народжені під знаком Скорпіона, можуть бути мстиві і злопам'ятні. У гніві вони дійсно страшні і рідко прощають несправедливе ставлення до себе, нехай навіть і в неоднозначних ситуаціях.

Козеріг

Небезпечними представники цього знака можуть проявляти себе на певних позиціях. Козероги відомі як домашні тирани і деспотичні начальники. Їх відрізняє підвищене почуття відповідальності, працьовитість і педантичність і це змушує їх суворо підпорядковувати своїм правилам всіх, ким вони керують.

Це цікаво: Яким знакам Зодіаку варто бути уважними у квітні