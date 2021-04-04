Гороскоп на 5 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 5 квітня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Зорі радять не довіряти неквапливому перебігу подій: повірте, ця неквапливість оманлива, і ситуація здатна круто змінитися в будь-який момент! Почуття можуть нахлинути несподівано. Щобільше, сьогоднішні зміни можуть виявитися доленосними, однак не намагайтеся заздалегідь прорахувати їх результат, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 5 квітня 2021

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сьогодні на перший план в гороскопі Овна обіцяють вийти лідерські та організаторські задатки. Навколишні самі будуть тягнутися до нього, Овну ж залишиться тільки вести їх за собою, направляючи і надихаючи. У колі сім'ї та друзів Овен здатний організувати пікнік або веселу вечірку.

Сьогодні зорі гороскопу обіцяють Тельцю день несподіванок і відкриттів! Події можуть змусити його змінити свою думку в якомусь питанні або ж хтось з оточуючих зуміє його здивувати. Не виключено, що людина, про яку Телець вже склав свою думку, сьогодні постане перед ним в несподіваному амплуа.

Сьогодні в життя Близнюків можуть увірватися події або новини, які здатні багато чого змінити. Мова не обов'язково йде про новини зі знаком плюс чи мінус: це може бути все що завгодно: і подорож, і зустріч, і знайомство, і почуття, і пропозиція про нову роботу.

Сьогодні, хоч би які рішення Рак ні приймав, керуватися при цьому він буде не логікою, а інтуїцією: логіка не дозволить Раку точно зрозуміти, що треба робити, а що ні. А от голос інтуїції у Рака буде особливо гучним. Завдяки йому, вночі Рак може бачити яскраві сни, а вдень чути підказки своєї підсвідомості.

Сьогодні у стосунках Лева з близькою людиною може виникнути напруженість. Можливо, йому відкриються якісь несподівані факти його біографії або негативні риси. А може бути, Лев сьогодні просто буде занадто вимогливий до всіх, хто буде з ним поруч, а в спірних питаннях не налаштований на компроміс.

Сьогодні зорі гороскопу радять Діві вільний час провести там, де життя б'є ключем, щоб як слід повеселитися! Куди саме податися, залежить від її смаку: комусь подобається театр, а хтось віддасть перевагу походу на рок-концерт, на пафосну вечірку або в кіно.

Сьогодні Терези будуть налаштовані насолоджуватися життям, як справжній епікуреєць! День не схиляє їх до того, щоб комусь щось доводити або кудись поспішати. Навпаки, Терези будуть налаштовані за будь-яку справу братися неспішно, а якщо можливо і зовсім все відкласти.

Сьогодні в справах Скорпіон буде відчувати себе не найкращим чином, аж до того, що його може раз у раз хилити в сон. Однак зорі гороскопу обіцяють, що якщо він подолає апатію, то не пошкодує! День надасть йому цікаві можливості, скористатися якими Скорпіон зможе, тільки якщо повністю увійде в робочий ритм.

Сьогодні фінансові справи Стрільця впевнено підуть в гору! Можливо, протягом дня йому надійде цікава пропозиція або хтось зі знайомих віддасть борг; може бути, начальство вирішить підвищити йому зарплату або Стрільцю прийде в голову чудова ідея, як розбагатіти.

Сьогодні головною рисою Козерога може стати спонтанність: його настрій стабільним не назвеш! З одного боку, Козеріг може нервувати і дратуватися на людей, що потрапили йому під гарячу руку, з іншого ж здатний на великодушний вчинок або інший несподіваний крок. Щобільше, не тільки вчинки, а й почуття Козерога сьогодні можуть бути непідвладними логіці.

Сьогодні день, коли Водолію варто підкоритися течії обставин: він може виявитися в ситуації, коли буде безсилий що-небудь зробити. Наприклад, у нього перехоплять ініціативу або не прислухаються до його думки, а може бути, Водолій просто буде не в змозі вплинути на події.

Сьогодні непередбачуваний день, коли успішно домагатися свого Риби можуть нестандартними методами! Якщо в якійсь зі сфер свого життя Риби запланували зміни, сміливий крок або експеримент, в цей день вони цілком можуть спробувати. Навіть не дуже надійні проєкти, що вимагають частки авантюризму, сьогодні можуть несподівано вистрілити в десятку!

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