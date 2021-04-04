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Гороскоп на 5 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 5 квітня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Зорі радять не довіряти неквапливому перебігу подій: повірте, ця неквапливість оманлива, і ситуація здатна круто змінитися в будь-який момент! Почуття можуть нахлинути несподівано. Щобільше, сьогоднішні зміни можуть виявитися доленосними, однак не намагайтеся заздалегідь прорахувати їх результат, повідомляє Радіо MAXIMUM.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 5 квітня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні на перший план в гороскопі Овна обіцяють вийти лідерські та організаторські задатки. Навколишні самі будуть тягнутися до нього, Овну ж залишиться тільки вести їх за собою, направляючи і надихаючи. У колі сім'ї та друзів Овен здатний організувати пікнік або веселу вечірку.
Телець
Сьогодні зорі гороскопу обіцяють Тельцю день несподіванок і відкриттів! Події можуть змусити його змінити свою думку в якомусь питанні або ж хтось з оточуючих зуміє його здивувати. Не виключено, що людина, про яку Телець вже склав свою думку, сьогодні постане перед ним в несподіваному амплуа.
Близнюки
Сьогодні в життя Близнюків можуть увірватися події або новини, які здатні багато чого змінити. Мова не обов'язково йде про новини зі знаком плюс чи мінус: це може бути все що завгодно: і подорож, і зустріч, і знайомство, і почуття, і пропозиція про нову роботу.
Рак
Сьогодні, хоч би які рішення Рак ні приймав, керуватися при цьому він буде не логікою, а інтуїцією: логіка не дозволить Раку точно зрозуміти, що треба робити, а що ні. А от голос інтуїції у Рака буде особливо гучним. Завдяки йому, вночі Рак може бачити яскраві сни, а вдень чути підказки своєї підсвідомості.
Лев
Сьогодні у стосунках Лева з близькою людиною може виникнути напруженість. Можливо, йому відкриються якісь несподівані факти його біографії або негативні риси. А може бути, Лев сьогодні просто буде занадто вимогливий до всіх, хто буде з ним поруч, а в спірних питаннях не налаштований на компроміс.
Діва
Сьогодні зорі гороскопу радять Діві вільний час провести там, де життя б'є ключем, щоб як слід повеселитися! Куди саме податися, залежить від її смаку: комусь подобається театр, а хтось віддасть перевагу походу на рок-концерт, на пафосну вечірку або в кіно.
Терези
Сьогодні Терези будуть налаштовані насолоджуватися життям, як справжній епікуреєць! День не схиляє їх до того, щоб комусь щось доводити або кудись поспішати. Навпаки, Терези будуть налаштовані за будь-яку справу братися неспішно, а якщо можливо і зовсім все відкласти.
Скорпіон
Сьогодні в справах Скорпіон буде відчувати себе не найкращим чином, аж до того, що його може раз у раз хилити в сон. Однак зорі гороскопу обіцяють, що якщо він подолає апатію, то не пошкодує! День надасть йому цікаві можливості, скористатися якими Скорпіон зможе, тільки якщо повністю увійде в робочий ритм.
Стрілець
Сьогодні фінансові справи Стрільця впевнено підуть в гору! Можливо, протягом дня йому надійде цікава пропозиція або хтось зі знайомих віддасть борг; може бути, начальство вирішить підвищити йому зарплату або Стрільцю прийде в голову чудова ідея, як розбагатіти.
Козеріг
Сьогодні головною рисою Козерога може стати спонтанність: його настрій стабільним не назвеш! З одного боку, Козеріг може нервувати і дратуватися на людей, що потрапили йому під гарячу руку, з іншого ж здатний на великодушний вчинок або інший несподіваний крок. Щобільше, не тільки вчинки, а й почуття Козерога сьогодні можуть бути непідвладними логіці.
Водолій
Сьогодні день, коли Водолію варто підкоритися течії обставин: він може виявитися в ситуації, коли буде безсилий що-небудь зробити. Наприклад, у нього перехоплять ініціативу або не прислухаються до його думки, а може бути, Водолій просто буде не в змозі вплинути на події.
Риби
Сьогодні непередбачуваний день, коли успішно домагатися свого Риби можуть нестандартними методами! Якщо в якійсь зі сфер свого життя Риби запланували зміни, сміливий крок або експеримент, в цей день вони цілком можуть спробувати. Навіть не дуже надійні проєкти, що вимагають частки авантюризму, сьогодні можуть несподівано вистрілити в десятку!
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