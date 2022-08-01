Небезпечні міфи про антибіотики, у які досі вірять українці

Антибіотики допомогли врятувати мільйони життів за століття існування. Але через нераціональне застосування вони можуть завдавати ще більшої шкоди. Тому розвіюємо міфи про антибіотики, які досі популярні в Україні.

Чимало українців займаються самолікуванням та часто приймають антибіотики тоді, коли вони зовсім не потрібні. Через таке нераціональне застосування виникає антибіотикорезистентність. Через це з часом антибіотики не працюватимуть ефективно, коли в людини будуть виникати бактеріальні захворювання. Тому у МОЗ звернули увагу на найпоширеніші міфи про антибіотики, у які досі вірять чимало українців.

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Боротьба з антибіотикорезистентністю – це клопіт не лише лікарів, а й пацієнтів: лікарі повинні призначати антибіотики лише в тих випадках, коли вони дійсно необхідні, і водночас – точно визначити, який саме з них допоможе вилікувати інфекцію. Пацієнти ж мають правильно приймати ліки – саме так, як сказав лікар. Майже за 100 років існування антибіотики врятували мільйони життів. Однак загроза антибіотикорезистентності може повернути нас до часів, коли люди помирали від бактеріальної пневмонії, – наголошують медики.

Міфи про антибіотики:

Міф №1: Антибіотики лікують будь-яку інфекцію

Міф №2: Можна приймати антибіотики, які залишились від минулої хвороби, або ж взяти їх у когось

Міф №3: Можна припинити приймати антибіотики, якщо самопочуття покращилось

Міф №4: Якщо пропустили прийом антибіотиків, то можна за раз прийняти подвійну дозу

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