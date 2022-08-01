Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Небезпечні міфи про антибіотики, у які досі вірять українці

  • 49
Міфи про антибіотики, які шкодять людям - фото 1
Міфи про антибіотики, які шкодять людям / Towfiqu barbhuiya on Unsplash

Антибіотики допомогли врятувати мільйони життів за століття існування. Але через нераціональне застосування вони можуть завдавати ще більшої шкоди. Тому розвіюємо міфи про антибіотики, які досі популярні в Україні.

Чимало українців займаються самолікуванням та часто приймають антибіотики тоді, коли вони зовсім не потрібні. Через таке нераціональне застосування виникає антибіотикорезистентність. Через це з часом антибіотики не працюватимуть ефективно, коли в людини будуть виникати бактеріальні захворювання. Тому у МОЗ звернули увагу на найпоширеніші міфи про антибіотики, у які досі вірять чимало українців.

І ще: Лише зі смартфоном і в довгих чергах: фейки про нові правила продажу антибіотиків в аптеці

Боротьба з антибіотикорезистентністю – це клопіт не лише лікарів, а й пацієнтів: лікарі повинні призначати антибіотики лише в тих випадках, коли вони дійсно необхідні, і водночас – точно визначити, який саме з них допоможе вилікувати інфекцію. Пацієнти ж мають правильно приймати ліки – саме так, як сказав лікар. Майже за 100 років існування антибіотики врятували мільйони життів. Однак загроза антибіотикорезистентності може повернути нас до часів, коли люди помирали від бактеріальної пневмонії, – наголошують медики.

Міфи про антибіотики:

Міф №1: Антибіотики лікують будь-яку інфекцію

Небезпечні міфи про антибіотики, у які досі вірять українці - фото 510656

Міф №2: Можна приймати антибіотики, які залишились від минулої хвороби, або ж взяти їх у когось

Небезпечні міфи про антибіотики, у які досі вірять українці - фото 510657

Міф №3: Можна припинити приймати антибіотики, якщо самопочуття покращилось

Небезпечні міфи про антибіотики, у які досі вірять українці - фото 510658

Міф №4: Якщо пропустили прийом антибіотиків, то можна за раз прийняти подвійну дозу

Небезпечні міфи про антибіотики, у які досі вірять українці - фото 510659

Читайте також: Чи обов'язково пити 8 склянок води на день: відповідь експертів

пропозиції партнерів
Новини