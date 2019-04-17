Небезпечна штучка: сексуальна гравець у покер вразила фанатів

Найзвабливіша гравець у покер Сара Андервуд здивувала прихильників драйвовим фото на дорозі. Дівчина обожнює нестандартний відпочинок!

35-річна американська фотомодель, акторка та професійний гравець у покер Сара Андервуд не лише активно працює, а й веде акаунт в соцмережі Instagram. Там за спокусливою білявкою стежать понад 9 мільйонів користувачів, і це зовсім не дивно. Дівчину рідко побачиш на розкішних курортах чи на типових фонах "ідеальних" красунь, адже вона надає перевагу мандрах та естетиці власного тіла і природи.

І ще: Відома модель здивувала фото у прозорому плащі-пакеті

Нещодавно Сара опублікувала екстремальне фото в авто, яке зібрало понад 140 тисяч лайків за короткий час. А все тому, що дівчина у купальнику та топі вилазить з вікна машини у русі. До слова, не варто забувати про почуття гумору Андервуд.

"Як я проводжу життя у двох словах. Так, я знаю, що це небезпечно, не діставайте мене", – відзначила вона у коментарі.

Читайте також: Як виглядала Вітні Х'юстон на початку своєї кар'єри