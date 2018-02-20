Пісні про Героїв Небесної Сотні: ТОП 10 композицій про Майдан

20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. Вшануймо пам'ять українських Героїв, що віддали своє життя за наше майбутнє. До вашої уваги пісні про Небесну Сотню, які зворушать вас до сліз.

Чотири роки тому на Інститутській вулиці у Києві силові підрозділи режиму Януковича розстріляли мирних протестувальників. За 18-21 лютого 2014 року Україна втратила близько сто Героїв, які стали "Небесною Сотнею". Пам'ять про них увіковічнена в музиці та літературі, адже Герої – не вмирають!

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Зібрали для вас проникливі пісні про Небесну Сотню, які повернуть вас в атмосферу тих трагічних днів.

Пливе кача

Біль та тугу українців втілила лемківська народна пісня "Пливе кача", яка стала неофіційним гімном Небесної Сотні. Саме під неї Героїв проводжали в останню путь. Слухати без сліз цю композицію тепер неможливо...

Дерев'яні щити – Гайдамаки

Ще одна назва цієї пісні – "Герої не вмирають". У ній гурт "Гайдамаки" описує криваві події 18-21 лютого, коли "ми винесли з бою своїх Героїв на їх дерев'яних щитах".

Небесна сотня – ТаРута

Учасники етно-гурту "ТаРута" знають про Революцію Гідності не з оповідок. Музиканти брали активну участь в тих доленесних подіях, і 18-20 лютого й самі були на Майдані та дивом вціліли. Їхня пісня – про смертельний бій українських Героїв.

Небесну Сотню, Господи, прийми – Павло Табаков

Відомий український співак, переможець шоу "Голос країни" Павло Табаков презентував пісню, присвячену пам'яті Небесної сотні, на сороковини від дня загибелі героїв. Цей реквієм зворушує до глибини душі.

Небесна Сотня – Вітер Знає

Лірична пісня про Небесну Сотню рівненського гурту "Вітер Знає" від імені загиблих Героїв змусить вас затамувати подих. Не стримуйте сліз, у день пам'яті вони доречні.

Плаче мати, сльози не втирає

Батько посивів за одну мить

Кажуть, що герої не вмирають

Кажуть будем вічно жити ми...

Мамо, не плач

Вірш "Мамо, не плач" написала українка Оксана Максимишин-Корабель. Жінка працювала за кордоном та допомагала Майдану. Коли вона дізналася про загибель Сергія Нігояна – за півгодини написала вірш, який присвятила Герою. Цю поезію поставив на музику Василь Семенчук і вийшла надзвичайно прониклива пісня.

Герої не вмирають – Анастасія Приходько та Микита Рубченко

Патріотична рок-композиція "Герої не вмирають" від співачки Насті Приходько та гітариста-віртуоза Миколи Рубченка, присвячена всім українським героям, які віддали за нашу країну найцінніше, що в них було – власне життя.

Плаче Україна – STRUNA

Андрій Грановський, більш відомий як діджей STRUNA, написав пісню-звернення до всіх матерів, які чекали своїх синів з Майдану, а ті не повернулися. Музикант – колишній військовий. Він не з чуток знає про Революцію, адже брав участь ній.

А я живий – Софія Федина

Голос Львівського Євромайдану Софія Федина виконала цю пісню 25 лютого 2014 року, одразу після розстрілів на Майдані. "А я живий, матусенько, живий! Бо з нами правда! Їм нас не здолати!" – переконує співачка.

Пам'яті Небесної Сотні – ROCKOKO

Львівські студенти з гурту ROCKOKO присвятили Героям Небесної Сотні проникливу пісню без слів. Музика передає всі почуття українців.

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