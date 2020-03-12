Експерти перевірили ремонтопридатність Samsung Galaxy S20+: оцінка незадовільна

До рук фахівців порталу iFixit потрапили флагманські смартфони Samsung Galaxy S20+, а також Galaxy S20 Ultra. Експерти зробили повне розбирання пристроїв, аби оцінити особливості їх конструкції. Спойлер: краще пристрої не ламати!

Щоб зняти задню кришку Samsung Galaxy S20+, інженерам довелося використовувати фен і спеціальну присоску.

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Після демонтажу антени і котушки бездротової зарядки процес спростився – низка елементів апарату виявилися закріпленими звичайними гвинтами. А ось процес демонтажу дисплея виявився складним заняттям: через велику кількість клею, за словами експертів, така процедура пов'язана з великим ризиком поломки всього модуля.

Складним виявився і демонтаж акумулятора, ґрунтовно приклеєного до корпусу. Для його вилучення знадобився розчинник.

Підбиваючи підсумки розбирання, фахівці iFixit відзначили, що Samsung Galaxy S20+ і Galaxy S20 Ultra схожі не тільки зовні – обидва пристрої отримали всього 3 з 10 балів за фірмовою шкалою порталу. Тож рекомендуємо з першого ж дня використовувати захисний чохол, а також вкрай акуратно використовувати смартфон.

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