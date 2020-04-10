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Неанонсований Meizu 17 вражає своєю продуктивністю: результати тесту AnTuTu

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Meizu 17 став лідером серед Android-пристроїв - фото 1
Meizu 17 став лідером серед Android-пристроїв

Флагманський смартфон Meizu 17, який готується до анонсу, знову потрапив у поле зору інсайдерів. Цього разу апарат засвітився у базі даних AnTuTu, де продемонстрував крутий результат, встановивши рекорд продуктивності за кількістю "папуг" серед Android-смартфонів.

Відповідно до опублікованого інсайдерами скріншота, смартфон з кодовим номером M2081 набрав у популярному бенчмарку 580 851 бал, підтвердивши свої флагманські характеристики. Слід зазначити, що тестування швидше за все проходив інженерний зразок пристрою – показники релізної версії можуть змінитися після презентації.

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З попередніх витоків відомо, що Meizu 17 буде побудований на базі процесора Qualcomm Snapdragon 865 і оснащений дворежимним 5G-модемом. Апарат отримає до 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 або 8 ГБ LPDDR4X у різних конфігураціях, при цьому місткість вбудованого накопичувача у всіх версія складе 256 ГБ.

Неанонсований Meizu 17 вражає своєю продуктивністю: результати тесту AnTuTu - фото 397253

Основна камера новинки буде представлена ​​сенсорами з роздільною здатністю 64, 20 (ширококутна оптика) і 12 Мп (телеоб'єктив). Місткість акумулятора гаджета з підтримкою технології швидкої зарядки потужністю 30 Вт складе 4500 мАг.

Meizu 17 може виглядати так - фото 397252
Meizu 17 може виглядати так

Новий флагман буде представлений у Китаї 15 квітня 2020 року. За попередніми даними, його вартість складе близько $ 569.

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Джерело: My Drivers
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