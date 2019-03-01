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Чому Садовий передумав йти на вибори президента України 2019

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Андрій Садовий не йде на вибори - фото 1
Андрій Садовий не йде на вибори

Мер Львова Андрій Садовий вирішив зняти свою кандидатуру з президентських виборів 2019 та підтримати екс-міністра оборони Анатолія Гриценка. Дізнайтеся, чому політики об'єднали свої зусилля.

Під час спеціальної прес-конференції лідер "Самопомочі" Андрій Садовий оголосив про відкликання своєї кандидатури з виборів глави держави.

Саме зараз у нас є шанс вибрати українського та антикорупційного президента. Тому я прийняв рішення: я відкликаю свою кандидатуру з виборів президента. І я оголошую про підтримку на виборах на пост президента Анатолія Гриценка, – заявив Садовий.

Міський голова Львова також додав, що вже наступного тижня обговорить з Анатолієм Гриценком умови їхньої політичної співпраці та підпише публічну угоду. Наразі остаточної домовленості ні з Гриценком, ні з іншими кандидатами немає.

Андрій Садовий також наголосив, що, на його думку, єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти на виборах. Вирішальними для його рішення знятися з перегонів стали результати соціологічних опитувань: рейтинг, динаміка та рівень довіри в суспільстві.

Лідери президентських виборів за даними соціологічної агенції "Fama":

  • Володимир Зеленський – 26,6%
  • Петро Порошенко – 23,4%
  • Юлія Тимошенко – 14,3%
  • Юрій Бойко – 8,1%
  • Анатолій Гриценко – 8%
  • Андрій Садовий – 4,4%

Рейтинг довіри до кандидатів:

  • Володимир Зеленський – 49,9%
  • Андрій Садовий – 40,5%
  • Анатолій Гриценко – 38,7%
    Садовий підтримав на виборах Гриценка - фото 310990
    Садовий підтримав на виборах Гриценка

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Джерело: 24tv
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