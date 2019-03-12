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Не злипнеться: у Великобританії відкрили вакансію для ласунів

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Вакансія дегустатора солодощів. - фото 1
Вакансія дегустатора солодощів.

Досвід не важливий! Компанія, яка виробляє шоколад та інші солодощі, шукає кандидата на посаду дегустатора. Дізнайтеся, яку саме людину шукають на цю вакансію.

Міжнародна компанія відкрила вакансію шоколадного дегустатора. Відомо, що досвід роботи зовсім необов’язковий.

До теми: 10 дивних професій майбутнього

Дегустатори шоколаду співпрацюватимуть між собою та з лідером групи. Вони обмінюватимуться своїми ідеями та думками щодо смаку солодощів. Кандидати, яких оберуть, пройдуть спеціальне навчання. Мета – розвинути смакові рецептори та словниковий запас щодо відтінків смаку.

Ця робота не займе весь час. Передбачають, що людина на цій посаді буде зайнята 8 годин на тиждень. Оплата за 1 годину – £10.75. Місце роботи – містечко Уокінгем у Великобританії.

Обов’язки професійного дегустатора – пробувати шоколадні продукти, описувати їхній смак та бути об'єктивним у своїх оцінках. Головні вимоги до кандидатів на посаду дегустатора – любов до кондитерських виробів, чесність у висловленні власної думки, щирість та комунікабельність, відсутність дієтичних обмежень чи харчових алергій.

І ще: Ідеальна вакансія: у Швеції шукають людину, яка нічого не робитиме

Джерело: Mondelez
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