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Не за всі гроші світу: HUAWEI представила нові ультрабуки MateBook D
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Компанія HUAWEI оновила лінійку фірмових ноутбуків випуском відразу двох нових моделей під назвами MateBook D 15 і MateBook D 14. Обидва лептопи отримали оновлений дизайн, продуктивне залізо та широкий набір конфігурацій, включаючи версії з дискретною графікою NVIDIA і Radeon Vega.
Однією з ключових особливостей MateBook D 15 стала збільшена на 4% у порівнянні з попередником діагональ IPS-дисплея, при цьому ширина і висота корпусу залишилися без змін. За заявою виробника, 15-дюймовий екран моделі з роздільною здатністю 1920х1080 пікселів займає 87% площі кришки пристрою.
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Змінився і розмір тачпада – він став на 26% більшим відносно минулорічної моделі. При максимальній товщині 16,9 мм, вага лептопа становить всього 1,62 кілограма.
Ноутбуки MateBook D 15 оснащені новітніми процесорами Intel 10-го покоління. Топова конфігурація отримала Intel Core i7, 16 ГБ оперативної пам'яті і дискретну графіку NVIDIA GeForce MX250. Новинка оснащена відразу двома накопичувачами: для операційної системи та додатків передбачений SSD на 512 ГБ, а для зберігання файлів – HDD місткістю 1 ТБ.
Переглянули інженери і пристрій системи охолодження ноутбука, яка, за заявою вендора, стала на 27% ефективнішою за торішню. Для зарядки ноутбука використовується компактний зарядний блок живлення потужністю 65 Вт – при габаритах 60х60х25 мм він важить усього 160 грамів.
Працює ноутбук на базі Windows 10 Home Edition. Ще однією особливістю новинки стала "прихована" веб-камера. Щоб зменшити товщину рамок і обійтися без вирізів у дисплеї, інженери HUAWEI розмістили її модуль в області клавіатури.
Вартість ноутбуків серії MateBook D 15 у різних модифікаціях складе:
- Intel Core i5 / 8 ГБ / 256 ГБ SSD + 1 ТБ HDD – $ 572
- Intel Core i5 / 16 ГБ / 256 ГБ SSD + 1 ТБ HDD – $ 615
- Intel Core i5 / 8 ГБ / 256 ГБ SSD + 1 ТБ HDD / GeForce MX250 – $ 757
- Intel Core i5 / 16 ГБ / 256 ГБ SSD + 1 ТБ HDD / MX250 – $ 800
- Intel Core i7 / 16 ГБ / 256 ГБ SSD + 1 ТБ HDD / GeForce MX250 – $ 942
Другою новинкою вендора став ноутбук HUAWEI MateBook D 14. Ключова фішка моделі – 14-дюймовий дисплей, який може повертається на 180°. Під час презентації представники компанії заявили, що це один з найлегших ультрабуків, вага якого становить всього 1,38 кг. Залежно від конфігурації, покупцям будуть доступні моделі з процесорами Intel і AMD Ryzen 3500 за підтримки графіки AMD Radeon Vega 8.
Ціна різних модифікацій HUAWEI MateBook D 14 складе:
- AMD Ryzen 3500/8 ГБ / 512 ГБ SSD – $ 572
- AMD Ryzen 3500/16 ГБ / 512 ГБ SSD – $ 615
- Intel Core i5 / 8 ГБ / 512 ГБ SSD / GeForce MX250 – $ 757
- Intel Core i5 / 16 ГБ / 512 ГБ SSD / GeForce MX250 – $ 785
- Intel Core i7 / 16 ГБ / 512 ГБ SSD / GeForce MX250 – $ 928
Передзамовлення на моделі відкривається сьогодні, а в продаж ноутбуки надійдуть 3 грудня.
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