HONOR V30 Pro вражає результатами тестування у бенчмарку AnTuTu

У базі даних популярного тесту продуктивності AnTuTu з'явилися результати смартфона HONOR OXF-AN10. Під цим ім'ям ховається ще не анонсований HONOR V30 Pro, який зумів показати гідний результат завдяки процесору Kirin 990 5G.

Сумарна кількість балів, яку набрав HONOR V30 Pro становить 476 480. Результат не можна назвати рекордним, але він більш, ніж гідний.

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За рівнем продуктивності гаджет відповідає показникам флагманського HUAWEI Mate 30 Pro. Порівняння балів обох пристроїв також було опубліковано в мережі.

HONOR V30 Pro, який брав участь у тесті AnTuTu, оснащений процесором Kirin 990 5G, графічним прискорювачем Mali-G76 MP16, 8 ГБ оперативної і 256 ГБ вбудованої пам'яті. Роздільна здатність дисплея пристрою становить 2400х1080 пікселів. Працює новинка на базі операційної системи Android 10.

Раніше звичайний HONOR V30 був помічений у базі тесту Geekbench, де модель зуміла набрати 12 221 бал у багатоядерному тесті.

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