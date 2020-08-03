Не XR: експерти назвали найпопулярнішу в історії модель iPhone

Історія iPhone почалася у далекому 2007 році, коли Стів Джобс представив перше покоління знаменитих гаджетів, які надовго визначили тренди мобільного ринку. До вашої уваги рейтинг популярності моделей "яблучних" смартфонів.

За минулі роки iPhone різних серій продавалися з перемінним успіхом – і напередодні чергової презентації Apple журналісти з'ясували, яка з моделей бренду стала найпопулярнішою у покупців за весь час існування лінійки.

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За даними зарубіжних ЗМІ, поточний рекорд продажів серед усіх поколінь фірмових смартфонів утримують моделі iPhone 6 і iPhone 6 Plus з показником у 222,4 мільйона проданих пристроїв. Таким цифрам, як стверджують експерти, гаджети зобов'язані значною (за мірками 2014 року) діагоналлю екрану: 4,7 дюйма у базовій моделі і 5,5 дюйма у Plus-версії. Представлений роком пізніше iPhone 6s отримав аналогічний розмір дисплея, і розійшовся тиражем трохи менш як 125 мільйонів екземплярів. Таким чином, сума відвантажень смартфонів шостої серії перевищила 350 мільйонів пристроїв.

Надалі тренд на збільшення розмірів матриць мобільних пристроїв продовжився, і темпи поставок знизилися: лінійка iPhone 7 (включаючи версію з приставкою Plus) продалася в кількості понад 83 056 000 одиниць, а моделей iPhone 8 і 8 Plus з підтримкою бездротової зарядки Apple реалізувала понад 95 165 000 штук.

Найпопулярніший смартфон 2019 року, iPhone XR, за даними джерела, на сьогодні знайшов "усього" 72,1 мільйона нових власників. Йому на п'яти наступає iPhone 11 з показником близько 40 мільйонів одиниць менш ніж за рік з моменту роздрібного дебюту.

Аутсайдером же зведеного рейтингу останніх років аналітики назвали перше покоління iPhone SE із загальним обсягом продажів у 30,16 мільйона одиниць.

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