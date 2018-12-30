Не все так радісно: п'ять основних недоліків пишного бюста

Велика кількість представниць прекрасної половини людства мріє про пишний бюст, який уважається символом жіночої сексуальності в очах чоловіків.

Ми ж назвемо п'ять основних недоліків грудей великого розміру. Більшість з них пов'язані зі здоров'ям!

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Проблеми зі спиною

Власниці пишного бюста починають зазнавати серйозних труднощів зі спиною вже у молоді роки, і з часом усе лише посилюються. Досить часто такі жінки ходять згорбившись, тому що випрямляти спину їм просто боляче через вагу грудей. Згодом біль передається від спини до плечей і навіть до шиї через постійне напруження м'язів задньої частини тіла.

Біль у спині – постійний супутник / Medic

Проблеми з грудним вигодовуванням

Наявність великого бюста робить грудне вигодовування дуже складним завданням. Для того щоб дитина могла захопити достатній обсяг соска, її обличчя потрібно буквально вдавлювати в тканину грудей. Але це може привести до удушення маляти, тому мама вільною рукою змушена відтягувати груди назад. Вся ця неприродна поза дуже негативно позначається на настрої жінки.

Біль при фізичних навантаженнях

Тільки уявіть собі, який додатковий тиск надає бюст при виконанні тих чи інших фізичних навантажень. Особливо це стосується аеробних тренувань на кшталт бігу або занять на велотренажері. Після таких навантажень болі в спині, плечах і шиї тільки посилюються.

Фізичні навантаження даються нелегко

Сон без задоволення

Іноді організм природним чином потребує того, щоб тіло полежало на животі, але при великому бюсті це практично неможливо. Або вам доведеться вибудовувати цілу платформу з подушок з певним отвором, куди і ляжуть ваші груди. Але пробудження після такого сну буде дуже неприємним.

Зняття бюстгальтера

До кінця дня володарка пишного бюста буде змушена зняти бюстгальтер і відчути, наскільки це болісно і неприємно. Для жінок з великими грудьми бюстгальтер нагадує меч з двома лезами. З одного боку, без бюстгальтера ходити просто неможливо, з іншого боку, постійна скутість бюсту протягом усього дня дуже заважає, особливо в період менструації.

Та й носіння бюстгальтера не вельми корисне для здоров'я

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