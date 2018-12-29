Лікарі зруйнували ще один міф про каву

Вчені зробили висновок, що великий об'єм кави, випитий за добу, не шкодить здоров'ю людини.

Масштабне дослідження показало, що можна, не боячись, випивати до 4 горнят кави на день.

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Норвезький університет наук про життя поділився результатами мета-аналізу даних, отриманих з понад 740 досліджень, які були проведені в період з 2001 і 2015 рік. Автори вивчали особливості впливу кофеїну на організм людини, виходячи з 5 критеріїв.

Проаналізувавши дані, отримані в ході робіт, норвезькі дослідники констатували: можна без шкоди для здоров'я пити багато кави. Вчені також нагадали, що кава має низку переваг для організму: кофеїн здатний зменшувати запалення, і покращувати роботу мозку і серця, перешкоджати розвитку деменції.

Лікарі зруйнували ще один міф про каву

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