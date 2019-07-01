Не все так однозначно: США таки не знімуть всі обмеження з Huawei

У США розповіли про скорочення заборон для Huawei

Представники Білого дому уточнили нещодавню заяву Дональда Трампа про скасування торговельних обмежень щодо компанії Huawei. Виявилось, не все так однозначно.

Нагадаємо, що під час саміту "Великої двадцятки" президент США оголосив про досягнення угод з Китаєм і розповів, що американські виробники знову можуть вільно надавати свою продукцію китайському гігантові. Виявляється, тут є кілька важливих уточнень.

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Слова глави Білого дому були розцінені як повне зняття обмежень на співпрацю американських компаній з Huawei, адже президент дозволив продавати американські товари китайському гігантові. Представник адміністрації президента в офіційній заяві уточнив деталі.

Будуть тільки надані деякі додаткові ліцензії для загальнодоступних компонентів, яких потребує компанія. Зокрема, американські фірми з виробництва мікрочипів масово продають їх в інших країнах. Але це не повна амністія. Питання національної безпеки залишаться першорядними, – заявив голова Національної економічної ради Ларрі Кудлоу.

Представник Білого дому також зазначив, що заява Трампа не остаточна. Сторони продовжать вести діалог і шукати компроміс.

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