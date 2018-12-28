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Не впізнати! Емма Стоун знялася в ефектній фотосесії

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Чарівна Емма Стоун дала відверте інтерв'ю - фото 1
Чарівна Емма Стоун дала відверте інтерв'ю

Розкішна голлівудська актриса Емма Стоун, зірка фільмів "Фаворитка" та Ла-Ла Ленд" знялася для лютневого номера британського Vogue.

Над світлинами красуні працював фотограф Крейг МакДін.

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Не так давно актриса відзначила 30-річчя і зізналася в інтерв'ю журналу, що цілий тиждень ходила похмура.

Але я зрозуміла, що найцікавіше в дорослішанні – це те, що багато речей стають гірко-солодкими, – розповіла Емма.

За словами актриси, життя піднесло їй кілька важливих уроків.

Чарівна Емма Стоун знялася для Vogue - фото 298230

Чарівна Емма Стоун знялася для Vogue - фото 298231

Чарівна Емма Стоун знялася для Vogue - фото 298232

Це нормально, якщо ви не всім подобаєтеся. Це важливий життєвий урок – не намагатися перемогти непереможне, – поділилася Стоун і додала: – Ніхто не знає, що він робить. Ми всі просто група людей, які намагаються зрозуміти, як жити.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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