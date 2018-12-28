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Новий рік 2019 Різдво

Дочка Сінді Кроуфорд поділилася пікантними знімками

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17-річна дівчина поділилася з фоловерами знімком в бікіні - фото 1
17-річна дівчина поділилася з фоловерами знімком в бікіні / instagram

Юна модель, 17-річна дочка Сінді Кроуфорд, Кайя Гербер показала, як провела Різдво.

Як і багато зірок модель Кайя Гербер теж присвятила різдвяні канікули відпочинку.

І ще: Донька Сінді Кроуфорд знялася у зухвалій фотосесії

17-річна дівчина поділилася з фоловерами знімком в бікіні. На відпочинку Кайя любить читати книги і насолоджуватися тишею, ну і, звичайно, не забуває про своїх шанувальників. "Ось, що свята з нами роблять", – пише в підписі до знімка зірка. Ні, де вона відпочиває, ні з ким, Кайя не розказала.

Дочка Сінді Кроуфорд поділилася пікантними знімками - фото 298226

Дочка Сінді Кроуфорд поділилася пікантними знімками - фото 298227

А от сама 52-річна американська супермодель та акторка Сінді Кроуфорд встигає не лише активно займатись кар'єрою, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там красуня ділиться кадрами зі світських заходів, зйомок та звичайних буднів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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