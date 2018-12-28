Дочка Сінді Кроуфорд поділилася пікантними знімками

Юна модель, 17-річна дочка Сінді Кроуфорд, Кайя Гербер показала, як провела Різдво.

Як і багато зірок модель Кайя Гербер теж присвятила різдвяні канікули відпочинку.

І ще: Донька Сінді Кроуфорд знялася у зухвалій фотосесії

17-річна дівчина поділилася з фоловерами знімком в бікіні. На відпочинку Кайя любить читати книги і насолоджуватися тишею, ну і, звичайно, не забуває про своїх шанувальників. "Ось, що свята з нами роблять", – пише в підписі до знімка зірка. Ні, де вона відпочиває, ні з ким, Кайя не розказала.

А от сама 52-річна американська супермодель та акторка Сінді Кроуфорд встигає не лише активно займатись кар'єрою, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там красуня ділиться кадрами зі світських заходів, зйомок та звичайних буднів.

Читайте також: Сінді Кроуфорд показала фото вихідного дня