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Не вміють любити: ці знаки Зодіаку не проявляють почуття
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Люди деяких знаків Зодіаку не готові показувати все, що у них на душі, а також не ставлять стосунки на перше місце. Хто ж опинився у переліку – читайте далі.
Козеріг. Представники цього знаку доволі активні люди, які не у захваті від перебування на одному місці. Тому, зазвичай, вони доволі пізно замислюються над створенням сім'ї. Козероги ненавидять рутину, а також надмірну стабільність, адже їм хочеться відчувати себе бажаними та привабливими завжди.
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Риби. Доволі егоїстичний знак Зодіаку, який хоче, щоб світ обертався саме навколо них. Навіть, якщо вони знаходять свого ідеального партнера, то просто не можуть повноцінно проявити свої почуття. А більшість намагань зробити для них щось приємне чи особливе будуть сприйматись за щось буденне.
Лев. Палкі та емоційні люди цього знаку здатні швидко спалахувати почуттями і так само швидко забувати про партнера. Звісно ж, рано чи пізно вони зустрічають особливу людину, але бажання свободи та відсутності обов'язків не надто позитивно впливає на стосунки. До того ж, чимало партнерів сумніваються у чесності слів та проявів Левів.
Водолій. У їхньому ідеальному світі все не так, як у більшості людей. Вони не у захваті від стереотипів та рутини, а деякі представники не вважають, що зрада – це щось не нормальне. Тому вони можуть піддаватись швидкоплинним емоціям та завдавати болю близьким. А прояв почуттів для них доволі складний, адже Водолії бояться когось впускати у свій світ, тому навряд чи готові показувати, що коїться у них на душі.
Стрілець. На першому місці у цих людей робота та самореалізація, а вже тоді кохання. Вони можуть дуже цінувати стосунки, але з часом просто звикають, тому забувають приділяти увагу половинці чи бодай якось проявляти увагу. Найгіршим у цій ситуації є те, що Стрільцям часто шкода тривалих стосунків, тому вони їх не припиняють.
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