Перевірте, чи підходите ви один одному: гороскоп сумісності знаків Зодіаку

Астрологи впевнені, що за знаком Зодіаку партнерів можна одразу визначити, чи підходять вони один одному. Звісно, характер людини залежить не тільки від дати народження, але й цей фактор впливає на наш темперамент. Ось гороскоп сумісності!

Усі знаки Зодіаку мають свої характерні риси, які проявляються дещо по-різному залежно від статі. Однак існує те, що їх об'єднує і при цьому впливає на стосунки. Відтак, астрологи створили спеціальну таблицю, де рядки – це знак Зодіаку чоловіка, а стовпчики – жінки.

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На перетині вказана цифра зі ступенем вашої сумісності, опис якої є під таблицею.

1. Абсолютно несумісні

У вас занадто різні темпераменти, щоб довго уживатися разом. Стосунки з такою сумісністю можливі, але, найімовірніше, вони будуть короткострокові та ненадійні. Вам добре і весело разом, але бути поруч все життя, будувати сім'ю і виховувати дітей – це занадто.

При такій сумісності у партнерів зазвичай дуже різні цілі та погляди на життя. Зв'язати ваші долі разом можливо, тільки якщо хтось піде на великі поступки й перекроїть свої принципи заради партнера. Але немає гарантій, що це зробить вас щасливішим.

2. Погана сумісність

З такою сумісністю люди найчастіше навіть не помічають один одного в натовпі. У вас дуже багато відмінностей і складається враження, що вам навіть нема про що поговорити.

Але в якийсь момент виявляється, що є якась одна – принципова – спільна риса. І тут вже питання в тому, чи важлива вона для вас обох. Якщо ні, то і сенсу будувати стосунки теж немає. Але якщо вам хочеться бути разом, то зблизиться з партнером допоможуть тільки щирі розмови й бажання зрозуміти партнера якнайкраще. Важливо, щоб обоє хотіли йти назустріч один одному, – і тоді доля дозволить вам бути разом.

3. Нейтральна сумісність

Такі стосунки чудово підходять для того, щоб краще зрозуміти самого себе, свої бажання і потреби. У вас будуть як сварки, так і моменти справжньої любовної ідилії. Але спочатку обом буде дуже важко зрозуміти, чи саме цю людини ви хочете бачити поруч все життя.

Якщо ж ваші стосунки пройдуть перевірку часом, то будуть дуже міцними, оскільки перед цим вам доведеться разом пройти через багато. Водночас, такі стосунки можуть затягнутися, але в підсумку так і не подарувати спокій в серці і закінчитися розлученням навіть після довгих років спільного життя.

4. Хороша сумісність

За таким типом сумісності люди часто дратують один одного на початку знайомства. А вся річ у тому, що тебе будуть дратувати в партнері ті риси характеру, що притаманні й тобі самому. І так – краще пропрацювати свої слабкі сторони, ніж бачити їх відображення в партнері.

У якийсь момент люди з такою сумісністю просто розуміють, що їх тягне один до одного, і немає сенсу боротися з цим потягом. Коли почуття щирі й людина хоче стати кращою заради свого коханого, то можна побудувати найвідданіший союз.

5. Ідеальна сумісність

Ці люди призначені один одному долею. Така сумісність найчастіше починається з хорошої і щирої дружби, адже вам добре разом із самого початку. Але дружба буде ставати все міцнішою і невдовзі ви зрозумієте, що просто не уявляєте своє життя один без одного.

Найважливіше: не дати собі захопитися кимось іншим, поки ви обидва не дозрієте, щоб зійтися і більше не розлучатися. У таких стосунках важливо вміти слухати партнера і хотіти зробити його життя кращим. Але зазвичай це виходить само собою, адже ви щодня даруєте один одному найсвітліші почуття вже тим, що просто перебуваєте поруч.

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Зверніть увагу, що йдеться про сумісність на базовому рівні характерів. У людей, які хочуть бути разом, обов'язково має бути щось спільне. Тож навіть якщо у вас з партнером випала одиниця, при великому бажанні бути разом, йти на поступки, шукати компроміси й стати один для одного надійною опорою, можливо подолати будь-які розбіжності.

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