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Перевірте, чи підходите ви один одному: гороскоп сумісності знаків Зодіаку

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Сумісність у парі дуже важлива - фото 1
Сумісність у парі дуже важлива / pixabay

Астрологи впевнені, що за знаком Зодіаку партнерів можна одразу визначити, чи підходять вони один одному. Звісно, характер людини залежить не тільки від дати народження, але й цей фактор впливає на наш темперамент. Ось гороскоп сумісності!

Усі знаки Зодіаку мають свої характерні риси, які проявляються дещо по-різному залежно від статі. Однак існує те, що їх об'єднує і при цьому впливає на стосунки. Відтак, астрологи створили спеціальну таблицю, де рядкице знак Зодіаку чоловіка, а стовпчики – жінки.

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На перетині вказана цифра зі ступенем вашої сумісності, опис якої є під таблицею.

Перевірте, чи підходите ви один одному: гороскоп сумісності знаків Зодіаку - фото 382919

1. Абсолютно несумісні

У вас занадто різні темпераменти, щоб довго уживатися разом. Стосунки з такою сумісністю можливі, але, найімовірніше, вони будуть короткострокові та ненадійні. Вам добре і весело разом, але бути поруч все життя, будувати сім'ю і виховувати дітей – це занадто.

При такій сумісності у партнерів зазвичай дуже різні цілі та погляди на життя. Зв'язати ваші долі разом можливо, тільки якщо хтось піде на великі поступки й перекроїть свої принципи заради партнера. Але немає гарантій, що це зробить вас щасливішим.

Перевірте, чи підходите ви один одному: гороскоп сумісності знаків Зодіаку - фото 382942

2. Погана сумісність

З такою сумісністю люди найчастіше навіть не помічають один одного в натовпі. У вас дуже багато відмінностей і складається враження, що вам навіть нема про що поговорити.

Але в якийсь момент виявляється, що є якась одна – принципова – спільна риса. І тут вже питання в тому, чи важлива вона для вас обох. Якщо ні, то і сенсу будувати стосунки теж немає. Але якщо вам хочеться бути разом, то зблизиться з партнером допоможуть тільки щирі розмови й бажання зрозуміти партнера якнайкраще. Важливо, щоб обоє хотіли йти назустріч один одному, – і тоді доля дозволить вам бути разом.

Перевірте, чи підходите ви один одному: гороскоп сумісності знаків Зодіаку - фото 382941

3. Нейтральна сумісність

Такі стосунки чудово підходять для того, щоб краще зрозуміти самого себе, свої бажання і потреби. У вас будуть як сварки, так і моменти справжньої любовної ідилії. Але спочатку обом буде дуже важко зрозуміти, чи саме цю людини ви хочете бачити поруч все життя.

Якщо ж ваші стосунки пройдуть перевірку часом, то будуть дуже міцними, оскільки перед цим вам доведеться разом пройти через багато. Водночас, такі стосунки можуть затягнутися, але в підсумку так і не подарувати спокій в серці і закінчитися розлученням навіть після довгих років спільного життя.

Перевірте, чи підходите ви один одному: гороскоп сумісності знаків Зодіаку - фото 382940

4. Хороша сумісність

За таким типом сумісності люди часто дратують один одного на початку знайомства. А вся річ у тому, що тебе будуть дратувати в партнері ті риси характеру, що притаманні й тобі самому. І так – краще пропрацювати свої слабкі сторони, ніж бачити їх відображення в партнері.

У якийсь момент люди з такою сумісністю просто розуміють, що їх тягне один до одного, і немає сенсу боротися з цим потягом. Коли почуття щирі й людина хоче стати кращою заради свого коханого, то можна побудувати найвідданіший союз.

Перевірте, чи підходите ви один одному: гороскоп сумісності знаків Зодіаку - фото 382943

5. Ідеальна сумісність

Ці люди призначені один одному долею. Така сумісність найчастіше починається з хорошої і щирої дружби, адже вам добре разом із самого початку. Але дружба буде ставати все міцнішою і невдовзі ви зрозумієте, що просто не уявляєте своє життя один без одного.

Найважливіше: не дати собі захопитися кимось іншим, поки ви обидва не дозрієте, щоб зійтися і більше не розлучатися. У таких стосунках важливо вміти слухати партнера і хотіти зробити його життя кращим. Але зазвичай це виходить само собою, адже ви щодня даруєте один одному найсвітліші почуття вже тим, що просто перебуваєте поруч.

Перевірте, чи підходите ви один одному: гороскоп сумісності знаків Зодіаку - фото 382944
Усі фото: pixabay

Зверніть увагу, що йдеться про сумісність на базовому рівні характерів. У людей, які хочуть бути разом, обов'язково має бути щось спільне. Тож навіть якщо у вас з партнером випала одиниця, при великому бажанні бути разом, йти на поступки, шукати компроміси й стати один для одного надійною опорою, можливо подолати будь-які розбіжності.

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Джерело: ofigenno
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