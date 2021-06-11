Не вистачає тебе: співачка MOROZOVA презентувала свій новий кліп (18+)

Співачка MOROZOVA потішила своїх прихильників кліпом на пісню "Не вистачає тебе". Ця композиція – щира музична історія від першої особи, яка закликає слухачів віддатися усім своїм почуттям і бути щасливими тут і зараз. Дивіться ефектний кліп на Радіо MAXIMUM!

Трек "Не вистачає тебе" зачіпає непросту тему: іноді люди можуть бути разом, але почуватися самотніми. Що цікаво, MOROZOVA представила два варіанти пісні – російською й українською мовами. Автором музики стала Анастасія Пустовіт, а ось лірику написала сама співачка і Пустовіт.

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Одночасно з виходом синглу представили відеокліп. Зйомки відео проходили в заміському комплексі в Кончі-Заспі, режисер кліпу – Володимир Якименко. За сюжетом кліпу, у спогадах співачки, немов кадри з кінофільму, проносяться її стосунки з різними чоловіками. Але жоден із них не зміг дати потрібного тепла. Того єдиного, якого вона любить всім серцем, поруч немає і його дуже не вистачає.

У відео MOROZOVA приміряла кілька спокусливих і відвертих образів.

"Мені хотілося відтворити у стилі та луках моєї героїні образ чуттєвої музи, яка надихає чоловіків красою і жіночою енергією. У день зйомки погода виявилася непередбачуваною: сонце різко змінив дощ, і нам довелося продовжити зйомку в павільйоні. Але ті незаплановані кадри під дощем, вийшли дуже кінематографічними. Вони додали певного драматизму кліпу", – розповідає співачка про зйомки.

MOROZOVA – Не вистачає тебе, дивіться новий сміливий кліп співачки:

Лейтмотив відео полягає у тому, що у стосунках потрібно бути щирими, дарувати ніжність, тепло та турботу, адже коли ми любимо, – не потрібно боятися проявляти свої справжні почуття.

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