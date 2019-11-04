Не викидайте шкаралупу волоських горіхів: вона вам стане у пригоді

Викидаючи у відро для сміття розколоту шкаралупу, ми позбавляємо себе певної частки речовин, які могли б допомогти впоратися з серйозними проблемами.

Виведення токсинів. Для цього шкаралупу треба спалити у звичайній каструлі: подрібніть сировину до стану крихти і відправте на вогонь в будь-якому посуді.

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При спалюванні буде утворюватися дим, в цей момент потрібно починати активно перемішувати вміст, який вже мало нагадує горіхову шкаралупу, протягом 15 хв. Угольки остудити і перетерти на порошок (можна скористатися звичайною кухонною ступкою). Отриманий порошок використовують і для знезараження води, і для позбавлення ШКТ від продуктів радіації: для цього треба розчинити 1-2 ст. ложки золи в склянці води, і випивати кожні 15 хв по 2 ст. ложки.

Профілактичний засіб проти раку. 25 г подрібненої шкаралупи з перегородками залити 250 мл гарячої води. Довести до кипіння і варити на повільному вогні протягом 30 хв. Настояти 1 годину, процідити і приймати по 50 мл 3 рази на день. Курс 2-3 тижні, перерва на 1-1,5 місяці і можна повторити.

Смачні горіхи

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